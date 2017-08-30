قرض متوسط الأجل لسوديك مع البنك التجارى الدولي

البنك التجارى الدولى

رجب عزالدين



أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، عن توقيع عقد تسهيل ائتمانى متوسط الأجل، مع البنك التجارى الدولى – مصر، بقيمة 270 مليون جنيه، لتمويل مشروع أكتوبر بلازا، في غرب القاهرة، وفقًا لبيان مرسل للبورصة المصرية.



وتبلغ مساحة أرض المشروع 31 فدانًا، علما أن أول مرحلة فى هذا المشروع طرحت فبراير الماضي.



وتوصلت شركة سوريل للاستثمار العقاري التابعة لسوديك، فى وقت لاحق، لاتفاق مع البنك العربي الأفريقي الدولي، لزيادة قيمة قرض متوسط الأجل، من 950 مليون جنيه، إلى 1.4 مليار جنيه.



وقالت الشركة، إن هذا التسهيل يستخدم في استكمال تنفيذ خطة التنمية الخاصة بمشروع "فيليت" للتوافق مع رؤية الشركة الجديدة لتطوير منطقة العمارات بمشروع "سكاي كوندرز"، فضلًا عن إقامة منطقة "تاون سنتر"، التي تمثل المنطقة التجارية بالمشروع.



وشهد الربع الثاني من العام الجاري، ارتفاع أرباح سوديك 25.6% إلى 129.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 103.12 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 1.37 مليار جنيه، موزعًا على 342.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد.

