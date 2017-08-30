EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
قرض متوسط الأجل لسوديك مع البنك التجارى الدولي
الأربعاء 30 أغسطس 2017 05:45 م
البنك التجارى الدولى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
سوديك توقع اتفاق زيادة قرض البنك العربى الأفريقى
البنك التجارى الدولى
رجب عزالدين
أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، عن توقيع عقد تسهيل ائتمانى متوسط الأجل، مع البنك التجارى الدولى – مصر، بقيمة 270 مليون جنيه، لتمويل مشروع أكتوبر بلازا، في غرب القاهرة، وفقًا لبيان مرسل للبورصة المصرية.
وتبلغ مساحة أرض المشروع 31 فدانًا، علما أن أول مرحلة فى هذا المشروع طرحت فبراير الماضي.
وتوصلت شركة سوريل للاستثمار العقاري التابعة لسوديك، فى وقت لاحق، لاتفاق مع البنك العربي الأفريقي الدولي، لزيادة قيمة قرض متوسط الأجل، من 950 مليون جنيه، إلى 1.4 مليار جنيه.
وقالت الشركة، إن هذا التسهيل يستخدم في استكمال تنفيذ خطة التنمية الخاصة بمشروع "فيليت" للتوافق مع رؤية الشركة الجديدة لتطوير منطقة العمارات بمشروع "سكاي كوندرز"، فضلًا عن إقامة منطقة "تاون سنتر"، التي تمثل المنطقة التجارية بالمشروع.
وشهد الربع الثاني من العام الجاري، ارتفاع أرباح سوديك 25.6% إلى 129.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 103.12 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.37 مليار جنيه، موزعًا على 342.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد.
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا