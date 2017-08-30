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اقتصاد وأسواق
التموين تتعاقد مع 7 شركات مضارب أرز بـ6100 جنيه للطن
الأربعاء 30 أغسطس 2017 04:38 م
أرز
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أرز
محمد مجدي:
أعلن اللواء علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء التعاقد مع شركات مضارب القطاع العام التابعة، على تدبير احتياجات الشركة من الأرز الأبيض، بقيمة إجمالية 6100 جنيه للطن.
يأتي ذلك استعدادًا لطرحه فى المجمعات الاستهلاكية وتوفير احتياجات شركتي الجملة المعنيتين بتدبير الأرز الأبيض ضمن قائمة السلع المتاح صرفها للمقيدين على البطاقات التموينية .
وشملت الشركات المتعاقد معها كلا من مضارب كفر الشيخ، ومضارب البحيرة، ومضارب الإسكندرية، ومضارب الدقهلية، ومضارب الشرقية، ومضارب دمياط وبلقاس، ومضارب الغربية، بحسب فهمي.
وقال فهمي، في بيان منذ قليل، إنه بموجب التعاقدات التى أبرمت اليوم بقيمة 6100 جنيه لطن الأرز الأبيض تستطيع شركات المضارب الحصول علي تمويل لعمليات شراء الأرز بضمان عقود التوريد للشركة القابضة.
وأوضح أن تدبير احتياجات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة من الأرز المحلى يخضع للعرض والطلب وتحدده قواعد السوق.
ولفت إلى أن تدبير هذه الاحتياجات لن يقتصر على تعاقدات شركات المضارب التابعة وسوف يُسمح للقطاع الخاص بالتوريد بحسب للاحتياجات من خلال لجنة المشتريات المركزية التى تعقد شهريا وفقا لأسعار السوق.
وزارة التموين
بطاقة التموين
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