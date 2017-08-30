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أسواق عربية
السعودية والمغرب إجازة من اليوم وبقية الدول العربية الخميس
الأربعاء 30 أغسطس 2017 03:05 م
عيد الأضحى 556
أخر الأخبار
عيد الأضحى 445
خالد بدر الدين
أغلقت بورصتا الرياض وكازابلانكا أبوابهما اليوم الأربعاء، لتبدأ السعودية والمغرب إجازة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع تقريبا.
وذكرت وكالة بلومبرج أن بورصتى المغرب والسعودية هما الوحيدتان فى منطقة الشرق الأوسط اللتان لم تعملا اليوم، بينما تبدأ إجازة بقية الدول العربية ومنها مصر والإمارات والكويت وتونس اعتبارا من وقفة عرفات غدا الخميس.
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