السعودية والمغرب إجازة من اليوم وبقية الدول العربية الخميس

عيد الأضحى 445

خالد بدر الدين



أغلقت بورصتا الرياض وكازابلانكا أبوابهما اليوم الأربعاء، لتبدأ السعودية والمغرب إجازة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع تقريبا.



وذكرت وكالة بلومبرج أن بورصتى المغرب والسعودية هما الوحيدتان فى منطقة الشرق الأوسط اللتان لم تعملا اليوم، بينما تبدأ إجازة بقية الدول العربية ومنها مصر والإمارات والكويت وتونس اعتبارا من وقفة عرفات غدا الخميس.



