وزير خارجية اليابان يعرب عن تطلعه لزيارة مصر

سامح شكرى وزير الخارجية

تارو كونو: يثمن مواقف مصر بمجلس الأمن



سمر السيد



تلقى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالا صباح الأربعاء 30 أغسطس الحالى من تارو كونو وزير خارجية اليابان الجديد.



وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير خارجية اليابان أعرب خلال الاتصال عن تطلعه للعمل مع وزير خارجية مصر من أجل تعزيز وتثمين العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على ما تم تحقيقه من تقدم على مسار تلك العلاقة منذ الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى الى اليابان.



كما أعرب " تارو كونو"عن تطلعه لزيارة مصر قريبا للمشاركة فى الحوار العربى اليابانى المقرر عقده فى جامعة الدول العربية يوم 11 سبتمبر، وحرصه على أن يلتقى مع وزير الخارجية المصرى لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية والتنسيق مع مصر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير" تارو كونو" أعرب خلال الاتصال عن تقديره للدور الذى تقوم به مصر داخل مجلس الامن، ومواقفها المسئولة الداعمة لاستقرار وسلامة شبه الجزيرة الكورية، مثمنا موقف مصر خلال مداولات مجلس الامن بشأن تداعيات إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عبر الاراضى اليابانية ، وما تتخذة مصر من مواقف داعمة لضرورة التزام كوريا الشمالية بتنفيذ قرارات مجلس الامن الخاصة ببرنامجها النووى والصاروخى.