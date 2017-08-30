وزيرة الهجرة تشهد إطلاق أصدقاء مصر ببرلمان أستراليا

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

افتتاح برج للكنيسة المصرية بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى



ولاء البرى



‎تبدأ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى الأسبوع الثاني من سبتمبر زيارتها الثالثة لاستراليا، والتى تستغرق عدة أيام تلتقي خلالها الجالية المصرية وعددا من المسؤولين والقيادات البرلمانية لدعم أواصر التعاون وتدعيم العلاقات الثنائية.



وقالت مكرم إنها حريصة على لقاء أبناء الجالية المصرية في الخارج خاصة في بلاد المهجر لإعادة التواصل بينهم وبين أجهزة الوطن، ولفتت إلي أنها ستقوم بزيارة للبرلمان الأسترالي العريق، حيث تشهد إطلاق مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان الأسترالي برعايتها، والتي تأتى كأحد أهم نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي عقد في الثاني والثالث من يوليو الماضي بالقاهرة، لتكون قوة داعمة وفاعلة لمصر داخل المجتمع الأسترالي، ومن خلالها سيتم تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة عبر جمعية للصداقة البرلمانية ويشارك في الزيارة وفد من مجلس النواب المصري ممثلا في النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتورة أنيسة حسونة، والدكتورة مهندسة ماريان عازر، استجابة لدعوة من البرلمان الأسترالي، التى نقلتها السيناتور الدكتورة آن علي عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأسترالي عندما قامت بزيارة للبرلمان المصري علي هامش مؤتمر مصر تستطيع.



كانت مكرم قد التقت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي حيث عرضت عليه الدعوة وهدف الزيارة، ورحب بتدعيم التعاون مع البرلمان الأسترالي ووافق علي الزيارة.



ومن ناحيته أشار السفير محمد خيرت سفير مصر بأستراليا إلى أن زيارة مكرم تتزامن مع زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقسية استراليا التي يلتقي فيها عددا من المسئولين الاستراليين، حيث تشهد وزيرة الهجرة والوفد المرافق لها، افتتاح البرج الذي أقامته الكنيسة المصرية في قلب ملبورن وأهم أحياءها التجارية وحي رجال الاعمال يعد علامة معمارية في ملبورن، ويعقب الافتتاح حضور مكرم حفلا كبيرا تقيمه الكنيسة مساء ،بحضور عدد كبير من المسؤلين على رأسهم حاكمة فيكتوريا وعدد من البرلمانيين والوزراء .

كما تلتقي مكرم خلال الزيارة مجموعات من الشباب أبناء الجيل الثاني والثالث لاطلاعهم علي تفاصيل وأهداف مؤتمر الشباب الدولي الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقام في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، واستعراض الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الدولة لمنح الأجيال الشابة الفرصة كاملة للمشاركة السياسية والاقتصادية في بناء الوطن بمشاركة أبناء المصريين في الخارج وما يعنيه ذلك من ربط هؤلاء الشباب بالوطن الام واستمرار الصِّلة القائمة علي الولاء لمصر وحب تاريخه وحضارتها والانتماء لها.



كما تلتقي مكرم أيضا أعضاء الغرف التجارية المصرية الأسترالية لعرض آخر ما تم من جهود وتسهيلات للمستثمرين المصريين بالخارج وشركائهم من الأجانب، والإجراءات الامتيازات التي اقرتها وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، وأحدثها تخصيص الشباك الواحد للمصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار، كما تستعرض جهود وزارة الإسكان وتخصيص الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان شباكا في مبنى مستقل للمصريين في الخارج مطلع اغسطس الحالى وما يتضمنه من فرص استثمار عقاري ووحدات لمختلف الشرائح بالخارج.



وأكدت مكرم أن تلك الزيارة تعد الثالثة لاستراليا منذ تولت حقيبة الهجرة نظرا لما تمثله الجالية الأسترالية من مكانة مهمة داخل المهجر ،وتعويضا لسكان القارة من المصريين الذين كانوا يفتقدون التواصل مع وطنهم الام،مشيرة الي ان الهدف من الزيارة نقل الواقع الاقتصادي والسياسي الحقيقي للمصريين بالخارج وحثهم علي المشاركة في برامج التنمية التي تنفذها الحكومة في إطار استراتيجية ٢٠٣٠.