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الإسكندرية
مطروح تحول 50 مليون جنيه لإدارة المياه بالقوات المسلحة
الأربعاء 30 أغسطس 2017 01:16 م
علاء أبو زيد محافظ مطروح
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علاء أبو زيد محافظ مطروح
إنشاء مخارج تحلية مياه البحر بالسلوم
معتز محمود
كشف السيد الإمام سكرتير عام محافظة مطروح أن المحافظة حولت مبلغ 50 مليون جنيه لإدارة المياه بالقوات المسلحة لإنشاء مخارج تحلية مياه البحر بالسلوم.
وأضاف سكرتير عام محافظة مطروح أن المحافظة شرعت فى تدعيم شبكات المياه والصرف الصحى بعدد 17 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 240 مليونا.
وأكد محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة مطروح منذ أسابيع على أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح صدق على البدء فى إنشاء مأخذ بحرى لمحطات تحلية مياه البحر، بمدينة السلوم بطاقة 20 ألف م 3، بتكلفة 50 مليون جنيه، لتعمل محطات التحلية بالمدينة بكامل طاقتها، خدمة لأهالى السلوم.
ويشهد قطاع مياه الشرب فى المحافظة طفرة ملحوظة بعد ما كانت مطروح تعانى فى السابق من ندرة المياه، يوجد الآن محطات تحلية بمدن مرسى مطروح، والنجيلة، وبراني، والسلوم، وخطوط مياه البحر الناقلة، ومحطة تنقية مياه الشرب بجنوب العلمين.
كما يتم بالتزامن مع ذلك الدفع بحملات إزالة للتعديات على خطوط مياه الشرب الناقلة، وترعة الحمام، وتطبيق القانون على المتعدين على خطوط مياه الشرب، نتج عنها وصول منسوب مياه الشرب إلى أكثر من 90 ألف م3/ يوم، وهذه النسبة لم تحدث فى تاريخ المحافظة.
القوات المسلحة
مرسى مطروح
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