اتصال تضع خطة للاستثمار بالسوق العراقية

جمعية اتصال

سمية كمال



تعكف جمعية «اتصال» لتكنولوجيا المعلومات على وضع خطة تستهدف فتح قنوات استثمارية جديدة لتسويق منتجات الشركات العاملة بالقطاع فى السوق العراقية خلال المرحلة المقبلة.



وقال محمد سعيد ، رئيس شعبة البرمجيات بالجمعية ، إن «اتصال» تتواصل حاليا مع منظمات المجتمع المدنى العاملة بالاتصالات ، و3 مكاتب تمثيل تجارى منها بغداد ، والبصرة وذلك للبحث عن شركاء عمل والتواجد بالسوق العراقية.



جاء ذلك فى تصريحات لـ «المال» على هامش الندوة التى نظمتها الشعبة منذ أيام للشركات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الاتصالات فى العراق.



ومن جانبه، أكد محمد الشاهد ، رئيس شركة «national technology» للبرمجيات ، أن السوق العراقية تتميز بوجود قوة شرائية جديدة ، وبحاجة إلى حلول التكنولوجيا المصرية، كما تتمتع بمناخ آمن للاستثمار الأجنبى باستثناء مناطق محدودة معروفة مسبقا لدى المستثمرين ، ويتحدث سكانها اللغة العربية بطلاقة، مما يسهل التواصل مع رجال الأعمال بعكس دول شمال أفريقيا ومنها تونس والجزائر.



وأضاف أن تسويق المنتجات المصرية لدى دول الخليج العربى أصبح يواجه ركودا كبيرا لذلك يجب البحث عن أسواق جديدة ، ولعل أفضلها فى الوقت الراهن العراق.



ووفقا للبيانات الصادرة عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» ، فإن 100 شركة تكنولوجيا حصلت على دعم 40.980 مليون جنيه فى إطار برنامج دعم الصادرات المصرية، والمعروف باسم «export it» والذى بدأ دورته السابعة فى فبراير الماضى حتى الآن.



وتقدمت للبرنامج 108 شركات من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية والغربية والإسماعيلية والشرقية والسويس، للحصول على الدعم ، فيما انضمت 13 شركة جديدة للبرنامج لأول مرة من الإمارات العربية المتحدة ، والولايات المتحدة، وكندا، والسعودية، والصين.



وتصدرت خدمات مراكز الاتصال «الكول سنتر»، قائمة الخدمات الأعلى تصديرا، تليها خدمات إدارة المحتوى، ثم خدمات تطوير ودعم البرمجيات والتطبيقات، وأخيراً خدمات تطوير تطبيقات المحمول.