شركات التكنولوجيا تخطط لجمع العيدية

رامى كاطو مدير عمليات كريم مصر

❐ رامى كاطو: بروموكود من كريم لاسترداد جزء من الأجرة المدفوعة

❐ مصطفى قنديل: «سويفل» تطرح %50 على رحلات المدن الساحلية

❐ هشام صفوت: «جوميا» نفذت ضعف عدد الطلبات خلال الأسبوعين الماضيين

❐ أمير برسوم: «فيزيتا» تقدم قائمة بأشهر الوجبات الصحية المفضلة

❐ عمرو فوزى: 20 – %30 خصما على منتجات اللحوم من «جودز مارت»

❐ عادل صبرى: «فراولاية» تطلق %25 تخفيضا على «اللانجيريهات»



محمود جمال وسمية كمال



تستعد مواقع الشراء الجماعى وتطبيقات المحمول لاستقبال عيد الأضحى عبر إطلاق تخفيضات على المنتجات الغذائية ومنها اللحوم، والملابس كاللانجهيريات والزى المدرسى، فضلا عن تقديم إرشادات ونصائح طبية أون لاين، أو توفير وسيلة مواصلات سهلة للاستماع بإجازة ممتعة، وأخرى تتعلق بشراء مستلزمات البقالة.



وكشف عادل صبرى، مؤسس ورئيس موقع «فراولاية دوت كوم»، أنه من المقرر طرح تخفيضات تصل لـ%25 على موديلات منتجات اللانجيرى بمناسبة عيد الأضحى وفصل الصيف، موضحا أن عدد مستخدمى الموقع وصل إلى 30 ألف مستخدم حتى الآن، لافتا إلى ارتفاع المبيعات خلال العام الحالى بنسبة بلغت %100 مقارنة بـ2016.



وأكد أن فراولاية مازال يدرس إنشاء مصنع لإنتاج بيجامات الرجال والسيدات والأطفال، واللانجيريهات، لاسيما مع ارتفاع تكاليف الاستيراد من الخارج عقب تعويم الجنيه، وجار استكمال بعض المستندات للبدء فى تنفيذ المشروع فورا مع بداية عام 2018.



يذكر أن «فراولاية دوت كوم» بدأ عمله بالسوق المحلية فى يناير 2016 برأسمال 150 ألف جنيه، ويحتوى على 500 موديل «أونلاين» من البيچامات والملابس الداخلية، مصرية وصينية وتركية الصنع، توفر بدائل مناسبة للمنتجات الأوروبية والأمريكية، مثل «فيكتوريا سكيريت».



وكشف رامى كاطو، رئيس عمليات شركة كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر الحمول، عن إطلاق بروموكود خاص للعملاء لاسترداد جزء من الأجرة المدفوعة، كما سيتواجد العاملون بالشركة حول عدد من المساجد والنوادى الرياضية للاحتفال مع المصريين بأجواء العيد.



وأضاف مصطفى قنديل، المؤسس الشريك ورئيس قطاع النمو لدى شركة سويفل «Swvl» لطلب سيارات النقل الجماعى عبر المحمول، أنها بصدد طرح خصومات تصل إلى %50 على الرحلات المتجهة إلى المدن الساحلية ذهابا وإيابا ومنها الساحل والجونة والغردقة خلال الأيام الثلاث الأولى من عيد الأضحى، ومن المتوقع إتاحة الخدمة فعليا قبل نهاية الأسبوع الحالى.



وسويفل هى تطبيق متاح على هواتف «الآندرويد» و«الآيفون»، تم إطلاقها فى أبريل الماضى، برأسمال مبدئى 30 ألف دولار، وتستهدف تنفيذ 10 آلاف رحلة يوميا، وربط القاهرة بالمحافظات الأخرى ومنها الإسكندرية والزقازيق والمنصورة والإسماعيلية قبل نهاية العام الحالى.



وألمح هشام صفوت، رئيس شركة جوميا دوت كوم، لخدمات التسوق الإلكترونى، إلى أن الشركة طرحت منذ أول أمس الإثنين خصومات تتراوح نسبتها بين 5 و%10 على أجهزة المحمول والتابلت وستستمر لمدة أسبوعين حتى 11 سبتمبر المقبل.



وأشار صفوت إلى زيادة عدد الطلبات المنفذة على الموقع خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة بلغت %50 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بمعدل نمو %40 يوميا.



وذكر أن الشركة مستمرة فى تنفيذ حملة back to school هذا العام بمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد، وتتضمن تخفيضات تتراوح بين %50 و%60 على الملابس لأول مرة بالتعاون مع المدارس الدولية، كما اتفقت مع 3 مصنعين محليين حتى الآن على طرح الزى المدرسى الأكثر طلبا من طلاب المدارس الحكومية مثل القيمص الأبيض، والسراويل الزرقاء.



وأضاف أمير برسوم، رئيس شركة فيزيتا للخدمات الطبية أون لاين، أن شركته بصدد طرح قائمة بأسماء الوجبات الغذائية الصحية المفضل تناولها خلال إجازة العيد حرصا على صحة مستخدميها.



وكشف عمرو فوزى شركة «جودز مارت» لخدمات البقالة الإلكترونية عن تقديم تخفيضات على جميع المنتجات التى تقدمها الشركة خصوصا اللحوم بنسبة تترواح بين 20 إلى %30.



وجودز مارت هو تطبيق يستهدف تقديم مستلزمات البقالة «أونلاين» بهدف حل مشكلة الزحام داخل السوبر ماركت، كما يوفر اشتراكات شهرية تصل إلى 140 جنيها شهريا، والدفع «أون لاين» عن طريق البنك الأهلى، والدفع كاش، ولا يتعاون مع أى هايبر ماركت، بعكس التطبيقات الشهبية إذ يمتلك مخازنه الخاصة التى يقوم بوضع المنتجات الغذائية داخلها.



وكشف بهاء يوسف، مدير المنتج بشركة سوق دوت كوم لخدمات التسوق الإلكترونى، عن استعداد الشركة لاستقبال عيد الأضحى بتقديم العروض والتخفيضات على منتجاتها المختلفة، بجانب إطلاق حملة "back to school" للاستعداد إلى دخول العام الدراسى الجديد.