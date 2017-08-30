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اقتصاد وأسواق
التموين تستقبل العيد بزيادة معدلات ضخ المقررات
الأربعاء 30 أغسطس 2017 09:22 ص
المقررات التموينية
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المقررات التموينية
محمد مجدي وأحمد اللاهونى:
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى، بزيادة فى معدلات ضخ السلع التموينية لدى البقالين وفى المجمعات الاستهلاكية، بما يتراوح بين 5 و20 ألف طن، مقارنة بالمعدلات الحالية.
أكد مسئول بارز فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة معدلات ضخ المقررات التموينية مع مطلع شهر سبتمبر تزامناً مع عيد الأضحى، وأشار إلى بدء صرف السلع المجانية مقابل الخبز المدعم عن شهر أغسطس الحالى.
وقال المسئول إنه سيتم ضخ 150 ألف طن سكر، و140 ألف طن زيت، و150 ألف طن أرز، وما يقرب من 200 ألف طن سلع متنوعة أخرى مدرجة على قائمة المقررات التموينية.
وأعلنت النقابة العامة لبقالى التموين، انتظام عمل 30 ألف بقال خلال العيد، لصرف السلع التموينية للمواطنين اعتبارًا من 1 سبتمبر.
وقال وليد الشيخ، نقيب البقالين إنه يتم حاليا صرف السلع التموينية من المخازن التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن مخزون السلع التموينية الأساسية والإستراتيجية يكفى لحدود آمنة.
وأكد محمود حسونة، الأمين العام للنقابة، أن عمليات صرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر للبقالين بالقاهرة والمحافظات بدأت بالفعل وتجرى بصورة منتظمة، بحيث سيتم صرفها للمواطنين مستحقى الدعم أول الشهر خلال العيد.
وقال مصطفى راضى، نقيب بقالى التموين بالدقهلية، إن مد البقالين بسلع مختلفة ومتنوعة الأصناف من خلال شركات الجملة خطوة مهمة لضبط الأسعار بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصة أنه سيتم طرحها بأسعار مناسبة.
وأضاف أن البقالين فى المحافظة يشكون خلال الشهور الأخيرة من الأعطال المتكررة لماكينات صرف السلع التموينية، نتيجة سقوط «السيستم» الخاص بنقاط الخبز والسلع التموينية، مطالبا وزير التموين بضرورة تشديد الرقابة على شركات الكروت لتيسير توفير السلع للمواطن مستحق الدعم.
وعلى صعيد آخر، وبعد ركود دام لأكثر من 8 شهور، عادت حركة الرواج فى مبيعات اللحوم مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن نسبة المبيعات ارتفعت خلال الأسبوع الحالى بنسبة لا تقل عن %50، أغلبها فى اللحوم الضانى، موضحًا أن عمليات الشراء تشمل بيع الأضاحى الحية «عجول، ماعز، خراف»، فضلا عن المذبوحة للاستهلاك الأسرى.
وأضاف: «رغم الرواج هناك انخفاضًا كبيرًا مقارنة بمبيعات العام الماضى، بسبب الأعباء التى تحملها المصريون منذ تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم».
وأكد أن الأسعار مستقرة عند 160 جنيهًا للكيلوجرام من البتلو، و145 للضانى، و140 للكندوز، مستبعدًا حدوث أى انخفاض فى الوقت الحالى.
وحول وجود لحوم فى الأسواق بأسعار تتراوح بين 90 و100 جنيه داخل بعض المحال المشهورة، قال شرف إنها ليست لحوم بلدية، وقد تكون للأبقار التى يستوردها التجار من السودان وإثيوبيا، أو لحوم جاموس.
وطالب الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خلال هذا الموسم، منعًا لاستغلال العيد، فى عرض لحوم مريض أو مجهولة المصدر، قد تسبب فى العديد من الأمراض للمواطنين.
بينما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإنتاج والزراعات المحمية زيادة المعروض من المنتجات الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها، استعدادًا للعيد، بناء على تكليفات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، لتوفير السلع بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى %25.
وزارة التموين
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