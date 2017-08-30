السيسي يشيد بمستوى العلاقات الاستراتيجية مع الصين.. عناوين اليوم

عبد الفتاح السيسي

متابعات:



تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء 30 أغسطس.





الأهرام



* الرئيس: الشراكة الإستراتيجية جسر للتعاون المصرى ــ الصينى.



* سفير الصين: فرص واعدة للمستثمرين الأجانب بمصر.



* تطوير 4 آلاف وحدة صحية فى المحافظات وتوفير الأطباء والأجهزة اللازمة.



* مصرع 19 شخصا وإصابة 64 آخرين فى 4 حوادث تصادم متفرقة بالصعيد.



* 3 اتفاقيات لحفر 16 بئرا باستثمارات 81٫4 مليون دولار بالصحراء الغربية.



* تجديد حبس نائبة محافظ الإسكندرية و4 متهمين 15 يوما.



* وزير التعليم العالى يعلن نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق خلال ساعات.



* وزير النقل يفاجئ ورش صيانة القطارات بالتبين.



* العصار: إمكانات الإنتاج الحربى لتطوير معامل جامعة بنى سويف.



* ختام فاعليات الدورة التدريبية الأولى للحوار الاجتماعي.



* الري: 72 مليون جنيه لخدمة 607 آلاف فدان بالجيزة.



* البحوث الإسلامية: فتوى «مترو الأنفاق» أجابت عن 2850 طلبا خلال شهر.



* الصحة: 59 ألف قرار علاج على نفقة الدولة.



* 3 اتفاقيات لحفر 16 بئرا باستثمارات 81٫4 مليون دولار بالصحراء الغربية.



* 10 جنيهات ارتفاعا فى أسعار الذهب وجرام 21 يصل إلى 645 جنيها.



* الدولار يواصل التراجع ويهبط لمستوى 17.60جنيه.



* اتفاقية للشمول المالى بين الهيئة القومية للبريد وبنك مصر وشركة فيزا.



* قابيل يصدر قراراً باستمرار فرض رسم الصادر على نفايات وقصاصات اللدائن.



* رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى: 3 مذكرات تفاهم مع شركات سيارات على هامش المعرض المصاحب لقمة «البريكس».



* سحر نصر: البنك الدولى يشارك فى ضخ نصف مليار دولار لإقامة مشروعات مباشرة.



* مركز ثقافى كورى فى أسوان والسفير يبحث فرص الاستثمار.



* الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على طالبة ثانوي.



* منتخب مصر يخوض مرانه الوحيد فى ملعب «مانديلا» قبل مواجهة أوغندا غدا.



الأخبار



* السيسي يشيد بالمستوي المتميز للعلاقات والشراكة الاستراتيجية مع بكين.



* الرئيس يلتقي ممثلي كبري وسائل الإعلام الصينية قبل مشاركته في قمة «بريكس».



* السفير الصيني بالقاهرة: مشاركة السيسي بقمة «بريكس» تساهم في جذب الاستثمارات لمصر.



* المصيلحي: زيادة منافذ البيع ورفع الدعم لـ ٨٥ مليار جنيه.



* السفير الإماراتي بواشنطن: قطر ثاني أكثر دول العالم إيواء للإرهابيين.



* ٦٠ جنيها للحوم و٣١ للدواجن.. و١٩ جنيها للتر الزيت.



* ٧ وجبات ساخنة لحجاج القرعة وتزويد المخيمات بمني بالمكيفات والمراوح.



* القضاء الإداري غير مختص بقضايا ترسيم الحدود وأعمال السيادة.



* البنا: التنسيق مع البنكين المركزي والزراعي لتوفير 200 مليون إضافية لباقي المراحل.



* خطة متكاملة للتصدي للفساد والانتهاء من لائحة قانون تقنين الأراضي بعد العيد.



* 3 اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز باستثمارات 81.5 مليون دولار.



* الأحوال الشخصية تتصدر أسئلة فتاوي مترو الأنفاق.



* الاستئناف تلزم التأمينات بتسوية حقوق أصحاب المعاشات.



* ضبط 230 من جنسيات مختلفة خلال عمليات هجرة غير شرعية.



* مصرع ١٥ وإصابة ٤٢ في تصادم مروع ببني سويف.



* نيبوشا في مؤتمر صحفي: مهمتي إسعاد جماهير الزمالك.