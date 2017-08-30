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سيـــاســة
السيسي يشيد بمستوى العلاقات الاستراتيجية مع الصين.. عناوين اليوم
الأربعاء 30 أغسطس 2017 08:45 ص
عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
عبد الفتاح السيسي
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء 30 أغسطس.
الأهرام
* الرئيس: الشراكة الإستراتيجية جسر للتعاون المصرى ــ الصينى.
* سفير الصين: فرص واعدة للمستثمرين الأجانب بمصر.
* تطوير 4 آلاف وحدة صحية فى المحافظات وتوفير الأطباء والأجهزة اللازمة.
* مصرع 19 شخصا وإصابة 64 آخرين فى 4 حوادث تصادم متفرقة بالصعيد.
* 3 اتفاقيات لحفر 16 بئرا باستثمارات 81٫4 مليون دولار بالصحراء الغربية.
* تجديد حبس نائبة محافظ الإسكندرية و4 متهمين 15 يوما.
* وزير التعليم العالى يعلن نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق خلال ساعات.
* وزير النقل يفاجئ ورش صيانة القطارات بالتبين.
* العصار: إمكانات الإنتاج الحربى لتطوير معامل جامعة بنى سويف.
* ختام فاعليات الدورة التدريبية الأولى للحوار الاجتماعي.
* الري: 72 مليون جنيه لخدمة 607 آلاف فدان بالجيزة.
* البحوث الإسلامية: فتوى «مترو الأنفاق» أجابت عن 2850 طلبا خلال شهر.
* الصحة: 59 ألف قرار علاج على نفقة الدولة.
* 3 اتفاقيات لحفر 16 بئرا باستثمارات 81٫4 مليون دولار بالصحراء الغربية.
* 10 جنيهات ارتفاعا فى أسعار الذهب وجرام 21 يصل إلى 645 جنيها.
* الدولار يواصل التراجع ويهبط لمستوى 17.60جنيه.
* اتفاقية للشمول المالى بين الهيئة القومية للبريد وبنك مصر وشركة فيزا.
* قابيل يصدر قراراً باستمرار فرض رسم الصادر على نفايات وقصاصات اللدائن.
* رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى: 3 مذكرات تفاهم مع شركات سيارات على هامش المعرض المصاحب لقمة «البريكس».
* سحر نصر: البنك الدولى يشارك فى ضخ نصف مليار دولار لإقامة مشروعات مباشرة.
* مركز ثقافى كورى فى أسوان والسفير يبحث فرص الاستثمار.
* الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على طالبة ثانوي.
* منتخب مصر يخوض مرانه الوحيد فى ملعب «مانديلا» قبل مواجهة أوغندا غدا.
الأخبار
* السيسي يشيد بالمستوي المتميز للعلاقات والشراكة الاستراتيجية مع بكين.
* الرئيس يلتقي ممثلي كبري وسائل الإعلام الصينية قبل مشاركته في قمة «بريكس».
* السفير الصيني بالقاهرة: مشاركة السيسي بقمة «بريكس» تساهم في جذب الاستثمارات لمصر.
* المصيلحي: زيادة منافذ البيع ورفع الدعم لـ ٨٥ مليار جنيه.
* السفير الإماراتي بواشنطن: قطر ثاني أكثر دول العالم إيواء للإرهابيين.
* ٦٠ جنيها للحوم و٣١ للدواجن.. و١٩ جنيها للتر الزيت.
* ٧ وجبات ساخنة لحجاج القرعة وتزويد المخيمات بمني بالمكيفات والمراوح.
* القضاء الإداري غير مختص بقضايا ترسيم الحدود وأعمال السيادة.
* البنا: التنسيق مع البنكين المركزي والزراعي لتوفير 200 مليون إضافية لباقي المراحل.
* خطة متكاملة للتصدي للفساد والانتهاء من لائحة قانون تقنين الأراضي بعد العيد.
* 3 اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز باستثمارات 81.5 مليون دولار.
* الأحوال الشخصية تتصدر أسئلة فتاوي مترو الأنفاق.
* الاستئناف تلزم التأمينات بتسوية حقوق أصحاب المعاشات.
* ضبط 230 من جنسيات مختلفة خلال عمليات هجرة غير شرعية.
* مصرع ١٥ وإصابة ٤٢ في تصادم مروع ببني سويف.
* نيبوشا في مؤتمر صحفي: مهمتي إسعاد جماهير الزمالك.
أخبار مصر
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