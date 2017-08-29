‎الغزولي: إنشاء أكاديمية التدريب يؤكد انحياز الدولة للشباب

‎أشاد إسلام الغزولي مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، قائلًا إن الأمر يؤكد انحياز الرئيس للشباب وصدق نواياه في اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مسيرة بناء الوطن كما يؤكد توجه الدولة لإفساح المجال للقيادات الشابة المؤهلة لكي تتبوأ مقاعدها في الصفوف الأمامية في المرحلة القادمة.

‎وأضاف الغزولي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الأكاديمية خطوة مهمة تستكمل ما تم تحقيقه في مؤتمرات الشباب الأمر الذي من شأنه أن يساعد في بناء كوادر شبابية قادرة على تحمل المسئولية، وتعتبر هي البداية لتطوير وتأهيل الشباب المصري لتولي المناصب القيادية.

‎وأوضح مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار، أن قرار الرئيس بإنشاء الأكاديمية جاء بعد نجاح البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والمؤتمرات الشبابية التي تحرص القيادة السياسية على إقامتها بشكل دوري، والتي توجت بهذا الكيان المؤسسي الذي يضمن استمرارية العمل والبناء على ما تحقق.



