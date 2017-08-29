جمارك الصادر بالدخيلة تضبط كمية من الرصاص الخام

تمكنت الإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة، برئاسة مصطفى أحمد الغرباوى، مدير عام جمارك الصادر بالإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الرصاص الخام، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحة القواعد المنفذة لأحكام الاستيراد والتصدير، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1354 لسنة 2016 للتهرب من سداد رسم الصادر.





وتم الضبط بناء على معلومات سرية واردة إلى مصطفى أحمد الغرباوى، مدير عام جمارك الصادر بالإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة، عن محاولة شركة أ. ل أ تصدير أصناف مخالفة للمستندات داخل 6 حاويات مصدرة تايلاند بموجب إذن شحن رقم 373308 توكيل CMA على الباخرة إيجى فيوتشر ووضع كمية من الرصاص الخام بدلًا من الرخام؛ للتهرب من سداد رسوم الصادر.





وتم إيقاف شحن الحاويات وتشكيل لجنة جمركية لمعاينة مشمول الحاويات التى تم قيدها بالبيان الجمركى رقم 16234 لسنة 2017 صادر نهائى باسم شركة أ . ل . أ ومشمولة طبقًا للمسندات عبارة عن 4 حاويات 40 قدم بها 600 لوح رخام بوزن 164.650 طن مصدرة إلى تايلاند.





وبالمعاينة الفعلية للحاويات تبين وجود كمية كبيرة من قوالب الرصاص الخام بوزن 104.220 طن دون سداد رسم الصادر، بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1354 لسنة 2016 وبواقع 6000 جنيه للطن،

وتبلغ قيمة رسم الصادر حوالى 625 ألفًا و320 جنيهًا.





قرر طارق فهمى، رئيس اﻹدارة المركزية لجمارك الدخيلة، تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الحاوية واتخاذ الإجراءات القانونية.





يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذ العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهريب الجمركى.



