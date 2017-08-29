شكري يسلم رئيس رومانيا خطابا من السيسي

سامح شكري

سمر السيد:



التقى سامح شكرى وزير الخارجية بالرئيس الروماني "كلاوس يوهانس"، وذلك في ختام زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست يوم الثلاثاء ٢٩ أغسطس الجارى.



ونقل شكري إلى رئيس رومانيا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلمه خطابا من الرئيس يتضمن دعوة الرئيس الروماني لزيارة مصر في أقرب موعد يتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين، فضلا عن التأكيد علي تطلع مصر لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة التاريخية التي تربطها برومانيا.



وأشار إلى تلقي مصر دعوة رومانيا للرئيس لحضور الاجتماع الرئاسي بشأن الشباب وحمايتهم من التطرف والذي تنظمه رومانيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مؤكدا تطلع الرئيس للمشاركة به حال سمحت ارتباطاته.



تناول وزير الخارجية في لقائه مع الرئيس الروماني تطورات المرحلة الحالية في مصر وما تواجهه من تحديات جمة، تتمثل في التضخم السكاني، والضغوط الاقتصادية المترتبة علي ذلك، فضلا عن صعوبة إجراءات الإصلاح الاقتصادي على أهميتها، وهو ما يجعل مصر تعوّل كثيرا علي دعم شركائها وأصدقائها حول العالم، وفي مقدمتهم رومانيا التي تعد شريكا أساسيا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، كما أكد وزير الخارجية أن مصر عازمة علي استكمال عملية التحول بتوازن وثبات، وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والمتوقع أن تتزايد خلال الفترة القادمة في ظل المشروعات القومية الكبري، داعيا مجتمع الأعمال الروماني إلى الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، مبديا في ذات الصدد حرص مصر علي الاستفادة من تجربة التحول الديمقراطي في رومانيا.