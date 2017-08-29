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رياضة
بالصور.. ملعب مباراة مصر وأوغندا
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 06:42 م
ملعب مانديلا الوطنى
أخر الأخبار
ملعب مانديلا الوطنى
على المصرى
يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، اختبارا صعبا، بعد غد الخميس، أمام نظيره الأوغندى فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وسيقام اللقاء على ملعب "مانديلا الوطنى"، فى العاصمة الأوغندية كمبالا.
ويسع الملعب متعدد الاستخدام إلى 45،202 متفرج، وأرضيته من العشب الطبيعى، ويعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب أوغندا مبارياته الدولية، ولكن أرضية الملعب سيئة، وغير مستوية فى أجزاء كبيرة من الملعب.
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