نجوم FM تعرض كليب تعيشى معايا حصريًّا

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ثقافة وفنون
نجوم FM تعرض كليب تعيشى معايا حصريًّا
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 06:29 م
كليب أغنية "تعيشي معايا" للفنان حسام حبيب
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كليب أغنية "تعيشي معايا" للفنان حسام حبيب
محمد فتحى
تستعد نجوم ريكوردز للإنتاج الفني لطرح فيديو كليب أغنية "تعيشي معايا" للفنان حسام حبيب، غدًا، على قناته الرسمية على يوتيوب، وحصريًّا على قناة نجوم إف إم تي في.
تم تصوير الفيديو كليب في جزر الكناري بإسبانيا، وهو ثالث فيديو كليب يُطرح من ألبوم "فرَق كتير" بعد دويتو "كل ما أغني" مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأغنية "سلم على الحبايب".
كتب كلمات الأغنية الشاعر الموسيقي أمير طعيمة، وهي أيضًا من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نابلسي.
كانت نجوم ريكوردز قد طرحت في أكتوبر 2016 ألبوم فرق كتير والذي يضم 11 أغنية وهي: "فرق كتير"، "كل ما أغني"، "هو حبيبي"، "تعيشي معايا"، "روحتله"، "في كلام"، "اوعى"، "حبيبي"، "خليني معاك"، "شايف نفسي فيك"، والنسخة الوترية من أغنية "فرق كتير".
وتضم نجوم ريكوردز مجموعة من أشهر مطربي وفناني الوطن العربي، ومن بينهم شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي ورامي جمال وآخرين.
وقالت هالة حجازي، المدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، المالكة لنجوم ريكوردز: "إن الشركة حرصت منذ انطلاقها في 2012 على ضم أكبر الأصوات والفنانين للنهوض بمستوى الإنتاج الفني والموسيقي في مصر والوطن العربي ويظهر ذلك جليًّا في مستوى الأغاني المنتقاة والتصوير وحجم ونوعية الدعاية".
وأضافت أنهم يعكفون الآن على تحضير العديد من المفاجآت، والتي سنقوم بالإعلان عنها قريبًا للجمهور.
ثقافة وفنون
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