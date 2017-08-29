تضامن النواب: قانون ذوي الإعاقة يسهل لهم أمورهم الحياتية

مجلس البرلمان 2017 2

ياسمين فواز



أكد الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة تضامن النواب، أن قانون ذوى الإعاقة الذى تم إعداده يعمل على ضرورة توفير كافة التسهيلات لمتحدى الإعاقة فى المستشفيات والطرق والمساجد والجامعات لتذلل كافة العقبات أمامهم.



وهذا ما أعلنه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه خلال الاجتماع بأن يتوافر بالمساجد أدوات لمساعدة الصم والبكم والإشارة، خاصة فى خطبة الجمعة، وأن تكون كل المساجد التى يتم إنشاؤها مستقبلا به كل الأدوات لمراجعة هذا البعد الاجتماعى، وهذا يتوافق مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة ولابد أن نستعد جيدا لهذا العام.



ووجه القصبى خلال اجتماع اللجنة لتكريم أوائل الشهادات العامة من متحدى الإعاقة رسالة بأهمية العلم باعتباره كنزا ومالا وجمالا للجميع ومن خلاله نستطيع أن نتحدى الصعاب، موضحا أن اللجنة تواصل عملها حتى فى إجازة مجلس النواب بسلسلة من الاجتماعات واللقاءات التى تخدم العمل الاجتماعى، وسوف يعرض القانون فى دور الانعقاد القادم.



وأشار إلى أننا الآن لدينا قانون لذوى الإعاقة نستطيع أن نفخر به يضمن كل الحقوق السياسية والاقتصادية والصحية والثقافية وإلزام كل المؤسسات التعليمية بضرورة توفير كل التسهيلات لنساعدهم على النجاح والتميز وعلى سبيل المثال إلزام المؤسسات التعليمية بتسكين الطلاب بجوار مناطقهم الجغرافية للتيسير عليهم، موضحا أن التكريم اليوم مجرد بداية وتشجيعا لكافة الطلاب من ذوى الإعاقة وخلال التكريم سأل القصبي أحد الطلاب ويدعى محمد طعيمة ماذا تريد من وزير التعليم العالى فأجاب الطالب إعفاء المصاريف على الفور وافق الوزير على طلب الطالب باعفائه من المصاريف، وأثناء التكريم استمع الحضور لأحد المعاقين من ذوى الأصوات الجميلة وخلالها طلب وزير الأوقاف يتبنى تلك الموهبة.



جاء ذلك بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزير التعليم العالى خالد عبدالغفار، والدكتورة نيفين القباش ممثلة عن وزيرة التضامن، والدكتور أحمد الجيوشى ممثل عن وزير التربية والتعليم، والدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام، والدكتور محمد أبو حامد وكيل لجنة تضامن النواب.



وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة تسعى مستقبلا إلى إدخال كافة الأدوات إلى كل المساجد التى يتم إنشاؤها مدعومة بوسائل تساعد متحدى الإعاقة من الصم والبكم والإشارة وغيرها لتسهيل عليهم أداء الفرائض والاستماع إلى خطبة الجمعة وقد الوزير الشكر إلى لجنة التضامن برئاسة القصبي على مجهود اللجنة فى قانون ذوى الإعاقة والذى نفخر به جميعا.



وأشار وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه لابد من وقفة اجتماعية لمساعدة ذوى الإعاقة لانخراطهم فى المجتمع، ووجه التحية للجنة التضامن على هذا المجهود الكبير فى قانون ذوى الإعاقة، موضحا أن الوزارة لديها 3 كليات 2 حكومى وآخر خاص لمتحدى الإعاقة ونريد أن تتوسع فى تأهيل الكوادر للتعامل مع ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية مع إعفاء الطلاب غير القادرين من المصاريف والتزام بالتوزيع الجغرافى القريب من منازل الطلاب للتيسير عليهم، بالإضافة إلى توفير فرص العمل لهم مع توفير طرق تدريس ملائمة.



ومن جانبها أكدت نفي القباش ممثلة وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة لديها 640 مؤسسة تقدم خدماتها إلى أكثر من 300 ألف من ذوى الإعاقة، وخدم ما يقدر بـمليون أسرة، موضحة أن الوزارة بدأت فى توسيع التعامل لغة الإشارة، وبدأنا فى محاكم القاهرة وتعاون مع كافة الوزارات، بالإضافة إلى لدينا دمج الطلاب مع كليات التربية النوعية فى 6 جامعات.



وأوضح الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات أن عام 2018 عام ذوى الإعاقة كما أعلنه الرئيس السيسي يجعلنا أمام مسئولية مجتمعية كبيرة هدفها خلق ثقافة أن ذوى الإعاقة لابد وأن ينخرط فى المجتمع، وأصبح الأمر لإيقاف فقط على نسبة 5% ولدينا جمعيات تسعى لخدمة ذوى الإعاقة ونسعى إلى التوسع فى ذلك.