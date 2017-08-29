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الإسكندرية
جمارك الإسكندرية تضبط كمية من الشماريخ والألعاب النارية
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 06:05 م
الشماريخ
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الشماريخ
مها أبو ودن
تمكنت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية، برئاسة رمضان القماح، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الشماريخ والألعاب النارية المحظور استيرادها طبقًا لقانون الأسلحة والذخائر والتعليمات الأمنية ولخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام.
وتم الضبط بعد أن تلقّى الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس المصلحة، إخطارًا من الإدارة العامة لحركة الحاويات بورود معلومات عن اعتزام شركة أ . ز للاستيراد والتصدير، ومقرّها الإسكندرية لإدخال أصناف ممنوعة ومخالفة ضمن مشمول البوليصة cra103428 بعدد 2 حاوية 40 قدمًا أرقام tghu914066/0 وحاوية رقمuacu502401/8 رحلة رقم 3417 باخرة إيجى فيوتشر الواردة من ميناء شنغهاى رحلة 25/7/2017 والصنف الوارد بالمنافستو لوازم سبوع بعدد كراتين لوازم سبوع 182 كرتونة.
وتم عمل مذكرة استهداف بتاريخ 26/7/2017 ووقف صرف يوم 2/8/2017 وتشكيل لجنة جمركية لفتح ومعاينة الحاويتين.
وبتفتيش الحاويتين تبين وجود كمية 1978 كرتونة شماريخ وألعاب نارية مختلفة بوزن 36.600 طن
قرر أحمد الطوبجى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى وإخطار الجهات الأمنية.
مصلحة الجمارك
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