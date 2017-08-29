السلع التموينية تعلن نتائج مناقصة شراء قمح

القمح

خالد بدر الدين



طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة هذا الأسبوع لشراء كمية قمح غير محددة من الموردين العالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من أكتوبر المقبل.



وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة، إن المطلوب شراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.



ينبغي أن تصل العروض الهيئة بحلول ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) وتعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش) من نفس اليوم، ويجب أن تكون عطاءات القمح بأسعار تسليم ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكاليف الشحن.



ومن ناحية أخرى، أبلغت مصادر قضائية وكالة رويترز أن مصر ستصدر قرارا بشأن شحنة قمح روماني بعد عطلة عيد الأضحى التي تنتهي في الرابع من سبتمبر حيث كانت إدارة الحجر الزراعي المصرية رفضت شحنة قمح روماني حجمها 63 ألف طن بسبب تلوثها ببذور الخشخاش الأسبوع الماضي، وأحالت القضية إلى النائب العام.



ومن المرجح أن يقرر النائب العام رفض الشحنة التي اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية وإعادتها وستصبح الشحنة في حالة إعادتها أول شحنة قمح تشتريها هيئة السلع، ويتقرر ردها من ميناء مصري منذ رفض شحنة قمح فرنسي باعتها بونجي لاحتوائها على فطر الإرجوت الشائع في الحبوب أواخر عام 2015.



ويقول التجار إن أي رفض لشحنة قمح اشترتها هيئة السلع قد يجعل موردي القمح العالميين يترددون من جديد في العمل مع مصر بعد نزاع استمر لنحو سنة بشأن مواصفات الواردات وأدى إلى عزوف الكثير منهم عن المناقصات الحكومية العام الماضي.