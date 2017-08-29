وردة يقترب من الدوري اليوناني

عمرو وردة لاعب بادى باوك 5

على المصرى



اقترب عمرو وردة لاعب بادى باوك اليونانى، ومنتخب مصر لكرة القدم، من الانضمام لصفوف فريق أتروميتوس اليوناني، الذى يلعب فى الدورى الممتاز، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، على أن يرتدي القميص رقم 10 مع فريقه الجديد.



وكان اللاعب قد انتقل لفريق فيرينسى البرتغالى، ولكن بعض التقارير الصحفية هناك أكدت أن وردة تحرش بزوجات اللاعبين بعد ساعات قليلة من انتقاله، ليقوم النادى البرتغالى بفسخ تعاقده مع اللاعب المصرى الشاب.



وقام الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر، باستبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة للقاءى أوغندا، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، رغم أن كوبر ورفاقه قد أعلنوا ضمه للمعسكر، في ضمن قائمة المحترفين.