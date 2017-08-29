EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الأداء المتباين يسيطر على البورصة حتى ختام الثلاثاء
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 03:50 م
أخر الأخبار
رجب عزالدين:
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تباين مؤشراتها صعودا وهبوطا وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.40% عند مستوى 13195 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% ليصل إلى 689 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.30% عند مستوى 1558نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1% عند مستوى 2028 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 1.54% عند مستوى 11733نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 706 ملايين جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 48.7 مليون جنيه و20.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى تداولات قدرها 54.3 مليون جنيه و8.1 مليون جنيه و5.3 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 104 أسهم من إجمالى 180 سهما متداولا، بينما هبط 54 وبقى 22 دون تغير.
واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الإثنين، على تباين ملحوظ بين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا