الأداء المتباين يسيطر على البورصة حتى ختام الثلاثاء

رجب عزالدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تباين مؤشراتها صعودا وهبوطا وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.40% عند مستوى 13195 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.78% ليصل إلى 689 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.30% عند مستوى 1558نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1% عند مستوى 2028 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 1.54% عند مستوى 11733نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 706 ملايين جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 48.7 مليون جنيه و20.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى تداولات قدرها 54.3 مليون جنيه و8.1 مليون جنيه و5.3 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 104 أسهم من إجمالى 180 سهما متداولا، بينما هبط 54 وبقى 22 دون تغير.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الإثنين، على تباين ملحوظ بين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.

