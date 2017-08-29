زين تتعاقد مع إريكسون لتحديث شبكاتها‎

إريكسون

المال – خاص:



تعاقد شركة زين للاتصالات العراقية مع إريكسون لحلول الاتصالات على تحديث شبكتها باستخدام عروض حزمة إريكسون الأساسية الافتراضية لتلبية الاستهلاك المتزايد للبيانات من قبل العملاء في المنطقة.



وبموجب التعاقد، ستتمكن إريكسون من تحديث البنية التحتية الحالية لشبكة زين العراق، وذلك من خلال الاعتماد على حل يتيح للمشغلين تقديم خدمات جديدة للعملاء بسرعة أكبر، مع الحفاظ على متطلبات الأداء العالي للشبكات.



وستقوم إريكسون بتحديث البنية التحتية لزين العراق نحو استخدام الحل NFV للبنية التحتية من إريكسون، الذي يوفر بنية تحتية محددة برمجيا مع في نظام مركز البيانات ذو السعة الهائلة من إريكسون، وكجزء من الحل سوف توفر إريكسون لزين العراق خدمات تكامل النظم وخدمات الدعم المختلفة.



وعلي الزاهد، الرئيس التنفيذي لزين العراق: "نحن على ثقة بأن حلول وظائف شبكة إريكسون الافتراضية ستمكننا من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وتلبية احتياجات عملائنا ومتطلباتهم، إضافة إلى مواصلة تقديم الأداء المتفوق الذي يلبي الاحتياجات المتنامية للبيانات.



وأضاف قائلاً: "يجسد هذا الاستثمار والتحديث المستمر لشبكتنا مثال حي على تفانينا الكبير لتحسين مستقبل عملياتنا من أجل تحقيق المنفعة لجميع أصحاب المصلحة، كما يعكس التزامنا بتزويد مجتمع الاتصالات المتنقلة في العراق بأعلى مستويات الجودة من الخدمات المتاحة عبر البنية التحتية المتطورة والتكنولوجيا، ما يضمن لعملائنا تجربة اتصالات متنقلة فائقة".



وتعليقاً على هذا التعاون قالت رافيه ابراهيم، رئيسة إريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل هذا الحدث إنجازاً هاماً بالنسبة لإريكسون، حيث يعمق تعاوننا مع شركة زين العراق كما يمثل تأكيدا على التزامنا بتحقيق المزيد من النجاح لعملائنا، ويعتبر العراق من أهم الأسواق لتطوير شبكات الاتصالات المحمولة وجعلها أكثر ابتكاراً، وبما أن المستخدمين العراقيين محفزين دوماً لتبني التقنيات الجديدة، فإن تحديث الشبكة وتبني التقنيات الجديدة سيكون أمراً مثالياً لتلبية احتياجاتهم لقدر أكبر من البيانات والتغطية".



وتدعم حزمة إريكسون الأساسية الافتراضية بيئات ذات قدرة عالية، إضافة إلى توفيرها الحلول التي تم التحقق منها، وتناول العديد من حالات الاستخدام العامودية، ما يقدم للمشغلين العديد من الفرص لتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء



