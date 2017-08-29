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سيـــاســة
تركيب كاميرات مراقبة بمدارس الشرابية والزاوية
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 03:26 م
الكاميرات الذكية
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الكاميرات الذكية
ياسمين فواز
قام النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بتفعيل مبادرته التي أطلقها خلال الايام الماضية، بتركيب كاميرات مراقبة بمدارس الدائرة.
وقال وطني، في بيان له اليوم، إن هناك العديد من الأسباب دفعته لإطلاق تلك المبادرة، وهي ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس من ناحية الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلي السيطرة علي حوادث التحرش والمضايقات الخاصة بمدارس الفتيات، بجانب الحفاظ علي الاطفال من ظاهرة الخطف التي انتشرت في الآونة الاخيرة بشكل مستمر.
وأضاف وطني "تم بدء تفعيل تلك المبادرة في 9 مدارس للفتيات بالدائرة، علي أن يتم تعميمها علي جميع المدارس والبالغ عددها 56 مدرسة".
وطالب جميع نواب البرلمان بتفعيلها في دوائرهم لما لها من مردود ونتائج جيده في الحفاظ علي أبناء الدائرة..
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