الرئيس يتحدث لممثلي كبرى وسائل الإعلام الصينية

جدير بالذكر أن دول مجموعة البريكس تشمل 5 دول أساسية، هى البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، بخلاف 9 دول أخرى، ليست دائمة من بينها مصر، و تأسست المجموعة عام 2006.

ومن المقرر أن تنعقد فاعليات قمة البريكس فى مدينة شيامن الصينية فى الأول من سبتمبر المقبل.

وتمت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور القمة، وفق ما أعلنت الرئاسة المصرية أمس

خاصأجرى الرئيس، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حواراً مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الصينية المقروءة والمرئية والمسموعة.جاء ذلك بحسب بيان للرئاسة، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس المرتقبة الأسبوع المقبل المرتقبة للصين للمشاركة في اجتماعات قمة "بريكس".وتناول الرئيس مجمل العلاقات المصرية الصينية، مشيداً بالمستوي المتميز للعلاقات بين البلدين والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.وتحدث الرئيس خلال الحوار عن الجهود التي يقوم بها الجانبان المصرى والصينى لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات والعمل سوياً لتحقيق الأهداف المشتركة لما فيه صالح الشعبين الصديقين.كما تناول الرئيس خلال الحوار فرص تعزيز التعاون بين مصر وتجمع بريكس الذى يضم كلا من الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب افريقيا.وأشار إلى الحرص على تلبية الدعوة الصينية للمشاركة في اجتماعات القمة في ظل الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء فى التجمع، والتي تتمتع بثقل سياسى واقتصادى على الساحة الدولية.واستعرض الرئيس في هذا الإطار رؤيته فيما يخص سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول النامية لتفعيل وتطوير دورها في هياكل الحوكمة العالمية الاقتصادية ودوائر صنع القرار بها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة المشتركة بين تلك الدول من خلال تبادل الخبرات والتجارب سعياً لتطوير قدراتها على الإنتاج والنهوض بالاقتصاد



