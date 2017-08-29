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رياضة
الجبلاية يطرح تذاكر لقاء مصر وأوغندا بالإسكندرية
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 03:03 م
مصر وأوغندا78
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مصر وأوغندا78
علي المصري:
طرح الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، اليوم الثلاثاء، تذاكر لقاء مصر وأوغندا، المقرر إقامته باستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، يوم الثلاثاء المقبل، في منافذ البيع.
وخصصت الجبلاية، منفذين للبيع بالقاهرة، الأول باستاد القاهرة الدولى، والثانى بنادي الصيد، فضلا عن عدة منافذ بيع المقررة، وستكون سعر التذكرة الموحدة ٧٥ جنيها، والدرجه الأولي بـ٢٠٠ جنيه.
رياضة
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