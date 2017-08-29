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رياضة
نشر لوائح هليوبوليس والزمالك وسموحة بالجريدة الرسمية
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 02:38 م
خالد عبد العزيز
أخر الأخبار
خالد عبد العزيز
على المصرى:
قامت وزارة الشباب والرياضة، بنشر لوائح النظام الأساسي الخاص بأندية هليوبوليس وسموحة والزمالك وبنى عبيد، بجريدة الوقائع المصرية، وذلك في ضوء اعتماد الجمعيات العمومية لتلك الأندية لتلك الوائح.
وتجاهلت وزارة الرياضة، نشر لائحة النادى الأهلى، بعدما خالف مجلس إدارة القلعة الحمراء المعين، برئاسة المهندس محمود طاهر، تعليمات اللجنة الأوليمبية المصرية، وأصر على إقامة الجمعية العمومية على يومين، وفى مقري النادى بالجزيرة ومدينة نصر.
وستقوم الوزارة خلال الأيام المقبلة تباعاً بنشر لوائح الأنظمة الأساسية لأندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري، وغيرهم من الأندية التي أقرت جمعياتها العمومية لوائحها الخاصة، وسبق أن قامت الوزارة بنشر 32 لائحة نظام أساسي لعدد 32 اتحاد رياضي أوليمبي، وغير أوليمبي.
يذكر أن الجمعية العمومية لنادى هليوبوليس اكتملت بحضور ما يزيد عن 17 ألف عضو، وفى سموحة ما يزيد عن 16 ألف عضو، وفى الزمالك ما يزيد عن 10 آلاف عضو، ويأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى لتوفيق أوضاع جميع الأندية الرياضية في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، لتقوم تلك الأندية في المرحلة الثانية لاستكمال توفيق أوضاعها بإجراء انتخابات مجالس إداراتها.
رياضة
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