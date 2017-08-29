EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الزمالك يقدم نيبوشا للإعلام
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 02:22 م
الزمالك يقدم نيبوشا للإعلام
أخر الأخبار
الزمالك يقدم نيبوشا للإعلام
على المصري:
كشف الصربى نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن معرفته بأن الزمالك فريق كبير في مصر والوطن العربي، وهو يثق في عمله والطاقة التي يقوم بإخراجها من خلال بذل المجهود لإسعاد جماهير الزمالك.
وأضاف نيبوشا، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد لتقديمه لوسائل الإعلام، أنه يمتلك رؤية واضحة للجهاز المعاون واللاعبين، موضحا أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين مميزون ويعرف بعضهم.
وأوضح المدير الفنى الصربى: "ليس هناك وقت كبير على الموسم الجديد، ولكن هذا الأمر ليس عائقا لتحقيق الهدف لنا، لأن كرة القدم مثل الحياة توجد بها مشاكل يومية ومهمة المدرب هو أخذ القرار الحاسم في التوقيت المناسب".
وأشار إلى أنه يصعب عليه الحديث بعد حديث المستشار مرتضي منصور، الذى يعد واحدا من أكبر المحامين في الوطن العرب، موضحا أنه يمتلك طموحا وهدفا، وأن قراراته ستكون في صالح الزمالك، وأبرزها نقطتان أولهما العمل الجيد، والطاقة الإيجابية للنجاح.
واختتم المدرب قائلا إنه جاء للقاهرة لتحقيق نتائج إيجابية مع الزمالك، وبعد كلام مرتضي منصور سنسعى للعمل بقوة وصنع الكثير للفريق والنادى، خاصة أنه بشخصية رئيس النادي القوية، سيتم ذلك علي أرض الواقع في الفترة القادمة، ولن أستطيع أن أشرح كل شيء، وهدف الزمالك هو الفوز في كل المباريات.
من جانبه، كشف رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل عقد نيبوشا، حيث أكد أن راتبه الشهري هو 37 ألف دولار فى الموسم الأول، وفي الموسم الثاني 40 ألف دولار، وهناك شرط جزائي مليون و700 ألف جنيه، وحصل على شهرين مقدم عقده، بينما تقاضي الوكيل عمولة 200 ألف جنيه، وحذر منصور أحمد عباس وكيل اللاعبين، من الزج باسم الزمالك فى أى أزمات، مهددا إياه بالحبس.
وأعلن منصور، أن نيبوشا له كل الصلاحيات، ومن سيكمل معه ومن سيأتى جديدا ومن سيرحل، وكل الموجودين في النادي أولاده، مشيرا إلى أن البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفنى الأسبق للزمالك، باع مباراة العهد اللبناني، وهناك كلام آخر مع السفارة.
وأكد رئيس نادي الزمالك، أن المدير الفنى الجديد للفريق، لم يتحدث في أى أموال، موضحا أن الرجل أكد بعد وصوله القاهرة، أنه يطلب أن يزور صالة الجيمانيزيوم بالنادي والملعب الذى يتدرب عليه اللاعبون، بالإضافة لطلبه زيارة معسكر اللاعبين للتعرف عليهم سريعا، وطالب مرتضى جماهير الزمالك بمساندة الفريق.
ووجه منصور، الشكر إلى الشعب الأردني والفيصلي، خاصة بعد تعاقد الزمالك مع نيبوشا المدير الفنى السابق للفريق، مضيفا أن هناك مباراة ودية بين الزمالك والفيصلي بالأردن، وسيقود نيبوشا فريق الفيصلي في آخر مباراة له مع فريقه القديم أمام الزمالك، وسيلعب أبناء ميت عقبة المباراة بكامل نجومه، والمدير الفني سيكون مع الفيصلي من أجل تكريمه في آخر مباراة له.
وهنأ رئيس نادي الزمالك، أعضاء الجمعية العمومية للنادي؛ عقب اعتماد لائحة النظام الأساسي بنادي الزمالك برقم 50 /2017، مؤكدا أن اللجنة الأوليمبية المصرية أرسلت خطابا رسميا باعتماد اللائحة رسميا، ونشرت بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية، وأن اللائحة سيتم العمل بها بدءا من الغد.
وحذر منصور من خروج أى أحد على النص، حيث سيتم شطبه حسبما نصت اللائحة، موضحا أن من يريد دخول الانتخابات عليه أن يعرض برنامجه، بينما حال خروجه أو قلة أدبه فسوف يتم شطبه.
رياضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا