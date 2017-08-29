وزير النقل: تطوير شامل لكل ورش السكة الحديد

جولة وزير النقل



محمود محسن



أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة مفاجئة لورش التبين لعمرة وصيانة الجرارات، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة السكك الحديدية في كافة القطاعات من عربات وجرارات وورش ونظم إشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية، وذلك للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم كل التسهيلات اللازمة.



وتفقد عرفات أقسام الورشة المختلفة والتقى بالعاملين واستمع الى مقترحاتهم لتطوير آليات العمل وزيادة انتاجية الورشة، حيث أكد الوزير إن كل ورش السكة الحديد سيتم تطويرها تطويرا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة ورفع كفاءة المعدات واعادة التأهيل الفني للعاملين، مشيرا إلى ضرورة الحرص التام على عدم خروج اي جرار من الورشة الا بعد التأكد التام من سلامته الفنية.



ولفت عرفات إلى أن الوزارة اتخذت اجراءات سريعة لتوفير كافة قطع الغيار المطلوبة بشكل فوري وعاجل بعد التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لإتاحة الاموال المطلوبة.



الجدير بالذكر أن ورش التبين تم إنشاؤها عام 1983 علي مساحة 95 فدانا، شاملة الورش والأحواش ويبلغ عدد العاملين بها حوالى550 عاملا وفنيا ومهندسا، وتعتبر من الورش الرئيسية التى تعمل فى عمرات وصيانة الجرارات وخاصة البضائع التى تقوم بنقل الحديد الخام وفحم الكوك من المناجم بالواحات البحرية إلي مصانع الحديد والصلب ومصنع الكوك بمدينة التبين جنوب القاهرة.