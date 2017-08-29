التضامن تحصل على 60 مليون دولار من البنك الدولى

نفين القباج مستشار أول وزيرة التضامن

❐ نيفين القباج: إعادة تسجيل بيانات 70 ألف أسرة مدرجة فى المعاشات



المال ـ خاص



قالت نيفين القباج، مستشار أول وزير التضامن الاجتماعى لشئون التخطيط والمتابعة، إن الوزارة حصلت مؤخرًا على شريحة بقيمة 60 مليون دولار من البنك الدولى، من إجمالى قيمة القرض الذى يوفره البنك للوزارة، لصالح برامج كرامة وتكافل.



وأضافت لـ«المال»، أن الوزارة حصلت على القرض لصرف الدعم النقدى للأسر المدرجة فى برامج كرامة وتكافل، مؤكدة أنه متبق من القرض 35 مليون دولار، لم يحصل عليهم حتى الآن.



ووقعت وزارة التضامن، اتفاقية مع البنك الدولى خلال شهر أبريل لعام 2015، للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار، لتنفيذ برامج كرامة وتكافل، وحصلت الوزارة على 3 شرائح بقيمة 305 ملايين دولار، من إجمالى قيمة القرض.



ويقدم «تكافل» دعمًا نقديا للأسرة التى تعانى من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 عامًا، وتبلغ قيمة الدعم فى البرنامج 325 جنيها شهرياً، لرب الأسرة الفقيرة، و60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيهًا للمرحلة الإعدادية، و100 جنيه للمرحلة الثانوية، ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء فى المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.



بينما يمنح برنامج «كرامة» مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها، لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.



وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن، مؤخراً أن وزارتها تعمل حالياً فى 27 محافظة و345 مركزا، و301 إدارة اجتماعية، فى 2529 وحدة اجتماعية، فى جميع قرى مصر، وأن المسجلين فى برنامج تكافل وكرامة، يبلغ عددهم 3 ملايين و 258 ألف أسرة، وبلغ عدد المستحقين مليونا و739 ألف أسرة.



وفى سياق متصل، قالت إن الوزارة بدأت فى إعادة تسجيل 70 ألف أسرة مدرجة فى معاشات الضمان الاجتماعى بمحافظات «الأقصر، وبورسعيد، والبحر الأحمر، لضمهم لاستمارات برنامج « كرامة وتكافل»، متابعة أن تحديث البيانات يتم وفقاً لقواعد محددة المعايير والآليات. وأشارت إلى أن الوزارة استحدثت آلية جديدة، فى تسجيل فئة المعاقين فى معاشات الضمان الاجتماعى، ونقل بياناتهم على استمارات «كرامة وتكافل»، فى إطار توسيع دائرة المستحقين للدعم النقدى، وتوصيل الدعم للفئات المستحقة فعلياً.



وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعى من خلال المعايير الجديدة، نقل 1.2 مليون أسرة لبرنامج الدعم النقدى المشروط «كرامة وتكافل»، بدلاً من معاشات الضمان الاجتماعى، فى إطار سياسة مراجعة مستحقى الدعم، والتوسع فى توفير دعم نقدى كبير للأسر الفقيرة.



ويصرف معاش الضمان الاجتماعى، للزوجة أو أحد الأبناء المعالين ضمن أسرة غير ضمانية، بشرط ألا يزيد دخل الأسرة على ثلاثة أضعاف قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان، كما أن لها الحق فى الحصول على معاش ضمان شهرى متاح للأرملة والمطلقة، والمرأة التى بلغت 50 عاماً ولم يسبق لها الزواج، وليس لها دخل، وللمرأة المعيلة أيضاً التى تكون رباً للأسرة، حال سجن الزوج أو وفاته.