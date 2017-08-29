مناقصة لكهربة إشارات السكك الحديدية خط طنطا - دمياط

هشام عرفات وزير النقل

المشروع يتكلف 170 مليون دولار



مدحت إسماعيل



قال محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الإستراتيجية بالسكة الحديد، إن الهيئة تعكف فى الوقت الحالى على تجهيز مستندات طرح مناقصة عالمية، لكهربة إشارات وتطوير خط « طنطا/ دمياط»، بطول يصل لـ 170 كيلو متر.



وأضاف فى تصريح لـ«المال»، الأثنين الماضى على هامش مشاركته فى زيارة قام بها وزير النقل هشام عرفات، لبرج التحكم فى نظم الإشارات بمحطة بركة السبع، مشيراً إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع من المتوقع أن تصل لـ170 مليون دولار، بواقع مليون دولار لكل كيلو متر، لافتاً إلى أن المشروع تمويله عبر قرض ميسر، حصلت عليه الهيئة من الصندوق الكويتى للتنمية.



وكانت وزارة النقل قامت بتشغيل برج التحكم فى نظم الإشارات، بمحطة بركة السبع، منذ عدة أيام، ضمن خطتها الموضوعة لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط «القاهرة – الإسكندرية»، لزيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكة الحديد.



وتوقع رئيس الإدارة أن تصل فترة تنفيذ المشروع إلى 3 أعوام، مؤكداً أن وزارة النقل والهيئة يستهدفان إنهاء تطوير خطوط السكة الحديد فى أقرب وقت ممكن، لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للركاب.



يشار إلى أن وزارة النقل، تنفذ مشروعات كبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية لشبكة السكة الحديد، بإجمالى تكلفة مليار دولار، منها «خط القاهرة – الإسكندرية، بطول 208 كم» الذى تنفذه شركة تاليس، ممولًا من البنك الدولى، و«خط بنى سويف– أسيوط»، بطول 250 كم، الذى تنفذه شركة الستوم، ممولًا من البنك الدولى.



كما تقوم بتطوير «خط بنها– الزقازيق– الإسماعيلية– بورسعيد» بطول 213 كم، وتنفذه شركة سيمنز، ممولًا من الصندوق الكويتى، والصندوق العربى للإنماء، كما انتهى من دراسة الجدوى الخاصة بخط «طنطا - المنصورة – دمياط»، وجار تدبير التمويل من صندوق الإنماء الكويتى، لاختيار إحدى الشركات العالمية للتنفيذ.



وانتهت الوزارة من ترسية تطوير نظم الإشارات بخط أسيوط- نجع حمادى، لشركة تاليس، وجارى الإعداد لتوقيع العقود للمشروع الممول من البنك الدولى، وبصدد الانتهاء من إجراءات اختيار استشارى كورى، لإعداد مستندات الطرح، والإشراف على تنفيذ كهربة إشارات المسافة من نجع حمادى إلى الأقصر.



ووضعت الوزارة مؤخرًا مخططًا عامًا لتطوير مرفق السكة الحديد، ومقدر أن تبلغ تكلفة تنفيذه نحو 44.6 مليارجنيه، ويشتمل المخطط على 3 محاور رئيسية، الأول تنفيذ مشروعات ضخمة فى قطاع الصيانة، ويتضمن شراء جرارات، وعربات ركاب وبضائع، لتعزيز الأسطول الحالى، وتقدر تكلفة تنفيذه 25.7 مليار جنيه.



فيما يشتمل المحور الثانى على تطوير مزلقانات، وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية بإجمالى تكلفة تصل إلى 17.5 مليار جنيه، أما المحور الأخير يستهدف تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة، وتتمثل فى تحسين محطات الركاب، وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة، على حرَم السكة الحديد، بإجمالى تكلفة يصل إلى 1.35 مليار جنيه.