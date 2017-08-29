هل تعكس حركة أسهم شركات الشحن بالبورصة قيمة الأرباح؟

شركات الشحن

هل تعكس حركة أسهم شركات الشحن قيمة الأرباح؟



أسماء السيد



تواصل بعض شركات الشحن المقيدة فى البورصة المصرية، حصد الأرباح منذ «تعويم الجنيه»، حتى الآن، نظرًا لتقاضى إيراداتها بالعملة اﻷجنبية.



وطرحت «المال»، تساؤلًا بشأن ما إذا كانت حركة اﻷسهم فى البورصة تعكس قيمة الأرباح المحققة من عدمة؟



تباينت آراء الخبراء بشأن مدى تعبير أداء اﻷسهم فى السوق المحلية عن الأرباح التى تحققها شركاتها، فمنهم من يرى أنها حققت ارتفاعات جيدة، منذ تحرير سعر الصرف، حتى الفترة الحالية، والبعض اﻵخر يرى أن تحركات الأسهم لم تتماشى مع ربحية الشركات.



وأرجع الخبراء ارتفاع أرباح الشركات إلى تقاضى إيراداتها بالعملة اﻷجنبية «التعريفه»، رغم أن جزءًا من تكلفتها تتحمله بالدوﻻر، إلا أن ارتفاع الأرباح جاء بصورة أكبر، إضافة إلى مشاركة بعضها فى بعض مشروعات العاصمة اﻹدارية.



وتوقعوا، أن تستمر الشركات فى تحقيق الأرباح حتى انتهاء العام الجارى، على أن تتراجع أو تظل فى نفس مستوياتها مع انتهاء عام «التعويم».



وارتفعت أسهم شركات الشحن، بنسب تراوحت بين %95 إلى %203، وسجل سهم شركة «المصرية لخدمات النقل – إيجيترانس»، منذ «التعويم» حتى الوقت الراهن ارتفاعًا بنسبة %203، فيما حصد سهم شركة «اﻹسكندرية لتداول الحاويات» زيادة بـ %115، وأخيرًا سهم «القناة للتوكيلات الملاحية» بـ %95.



ويرى حازم كامل، رئيس قطاع الملكية الخاصة ببنك الاستثمار«إن أى كابيتال»، أن أسهم شركات الشحن تفاعلت بصورة جيدة، تزامنًا مع استفادة شركاتها بصورة كبيرة مع «تعويم الجنيه»، إذ حققت الأسهم ارتفاعات تخطت الـ %100.



وتوقع أن تستمر الشركات فى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، لحين انتهاء عام التعويم، ما يترتب عليه تحركات عادية للأسهم فى البورصة.



وأشار إلى أن الشركات رغم أنها تتحمل بعض التكلفة بالعملة الصعبة، إلا أنها تمكنت وبشكل جيد من تحقيق الأرباح.



قال محمد المسيرى، المحلل المالى بشركة «فاروس القابضة»، إن شركات الشحن جاءت على رأس الشركات المستفيدة من «تعويم الجنيه»، نظرًا لتقاضيها رسوم التعريفة بالعملة اﻷجنبية، ما دفعها لحصد أرباح بصورة كبيرة خلال الفترات الماضية.



وأضاف، أن أسهم الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، شهدت ارتفاعات منذ «التعويم»، إلا أنها لم ترتفع بالصورة المطلوبة.



وأوضح المسيرى، أن حركة الأسهم فى السوق تعد غير معبرة عن معدلات الربحية التى تحققها الشركات خلال الفترة الراهنة، إذ أنه يرى أن الارتفاعات التى حققتها الأسهم فى البورصة تعد ضئيلة مقارنة بارتفاعات الأرباح.



وتوقع، أن تتراجع أرباح الشركات خلال العام المقبل، لسببين أولها، انتهاء عام «التعويم»، وأن أرقام المقارنة أكبر من الفترات المقبلة، والثانى يتمثل فى إقدام الشركات على تخفيض رسوم التعريفة.



وأرجع لجوء الشركات لتقليل التعريفة التى تتقاضاها لتشجيع إضافة خطوط ملاحية جديدة لمصر.



فعلى صعيد شركة «اﻹسكندرية لتداول الحاويات»، توقع أن تتاثر أرباح الشركة بعاملين الأول، خفض رسوم التعريفة التى تتقاضاها بنسبة 7%، وانتهاء عام التعويم، فيما ستتأثر أرباح شركة إيجيترانس بانتهاء أعمال محطات الكهرباء بالعاصمة اﻹدارية، إلى جانب انتهاء الأثر الإيجابى للتعويم.



وارتفعت أرباح شركة «الإسكندرية لتداول الحاويات» خلال العام المالى المنتهى، بلغت %161، وحققت الشركة صافى ربح بلغ 2 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى المقارن، وسجل إجمالى اﻹيرادات ارتفاعات بنسبة %151 ليصل إلى 2.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه خلال العام المالى المقارن.



وكانت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، وقررت مؤخرًا تخفيض تعريفة نقل البضائع والحاويات بنسبة تصل إلى %20، فى المتوسط 8 خدمات ملاحية، تقدمها اعتبارًا من أغسطس المقبل، مع زيادات التعريفة على خدمتين بنسبة تصل إلى %60 فى خطوة مفاجئة للسوق الملاحية.



وأرجع ممدوح دراز، رئيس مجلس إدارة شركة «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة» فى تصريح لـ«المال»، ارتفاع أرباح الشركة المحققه إلى فروق أسعار الدوﻻر بشكل رئيسى، مشيرًا إلى أن «التعريفة» التى تحصلها الشركة مقيمة بالدولار، الذى شهد ارتفاع كبير فى نهاية العام الماضى، ما أدى إلى تحقيق زيادة فى اﻹيراد بالجنيه.



وتوقع أن يؤثر قرار خفض التعريفه التى بدأت الشركة العمل به منذ الشهر الماضى بدورة على حجم التداول فى البورصة المصرية.



وفى سياق متصل، ارتفعت أرباح شركة «المصرية لخدمات النقل- إيجيترانس»خلال النصف اﻷول من العام الجارى بـ %190 نتيجة لارتفاع المبيعات.



وحققت الشركة إجمالى ربح بقيمة 61.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 21 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، كما ارتفعت اﻹيرادات لتصل إلى 227 مليون جنيه، مقارنة بـ 90 مليون جنيه، خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام المنقضى.



كما ارتفعت أرباح الشركة المستقلة لتسجل 53 مليون جنيه، مقارنة بـ 16 مليونًا خلال الفترة المماثلة.



وقال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أكيومن» لتداول اﻷوراق المالية، إن حركة الأسهم فى البورصة المصرية معبرة عن الأرباح التى تحققها الشركات، إذ ارتفعت بنسب تراوحت بين 100 و%150.



وعلى صعيد سهم شركة اﻹسكندرية لتداول الحاويات، أشار إلى أن السهم يُسجل ارتفاعات منذ 2014، لكن ليس بصورة كبيرة، ثم أخذ فى الارتفاع منذ التعويم تحركًا من مستويات 77 جنيهًا، وصولاً لمستويات 190 جنيهًا، حتى وصل إلى مستوى 166 جنيهًا خلال الفترة الراهنة.



وأشار إلى أن سهم «إيجيترانس»، شهد حركة عرضية منذ التعويم بين مستويات 3.50 و5 جنيهات، وبدءًا من مارس الماضى، أخد حركته الصاعدة حتى مستويات 10 جنيهات، خلال الفترة الحالية، كما ارتفع سهم «القناة للتوكيلات الميلاحية» من مستويات 4 وحتى 8 جنيهات.



وتوقع استمرار الأداء الإيجابى للأسهم فى السوق المحلية، تزامنًا مع تحقيق الشركات لمعدلات ربحية عالية، لحين ظهورأشياء مختلفة فيما يتعلق بنتائج اﻷعمال.



كما ارتفعت أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية، لتسجل 155 مليون جنيه، مقارنة بـ 54 مليون جنيه، خلال العام المالى المقارن، كما سجلت إيراداتها بـ65.7 مليون جنيه، مقارنة بـ60.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.



وأظهرت القوائم المالية ارتفاع أرباح شركاتها الشقيقة لتسجل 158 مليون جنيه مقارنة بـ 60 مليونًا، خلال العام المالى المقارن.