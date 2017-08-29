بروتوكول بين شؤون المصريين والإسكان لمواجهة العشوائيات

وزير الهجرة

ولاء البري



وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع وزارة الإسكان المرافق والمجتمعات ‏العمرانية، بروتوكول تعاون بشأن التنمية المجتمعية ورفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل ‏الشباب وذلك في حضور السفيرة نبيلة مكرم، وزير ة الهجرة، والدكتور صابر سليمان، بصفته ‏مساعد الوزيرة لشئون التطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد عادل درويش ‏نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات.‏



ويتضمن البروتوكول التعاون في مجال الارتقاء بالتنمية المجتمعية ‏والحضارية بالمناطق العشاوائية خاصة بالمحافظات المستهدفة بهدف تحقيق المردود المجتمعي ‏المنشود وتوفير فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب بتلك المحافظات، ‏بالإضافة للتنسيق والتعاون مع العلماء بالخارج لنقل خبرتهم العلمية والعملية في مجال تطوير ‏العشوائيات، والتعاون المشترك في تنفيذ "مبادرة أهالينا"، والتي أطلقها السيد نائب وزير ‏الإسكان والتطوير الحضري والعشوائيات، ووضع المحافظات الاكثر تصديرا للهجرة في ‏أولويات العمل.



ويهدف البروتوكول إلى العمل علي تنفيذ مشروعات اقتصادية في القري المستهدفة بالتركيز على نموذج ‏القرى ذات المنتج الواحد وفقا للدارسات التي قام صندوق تطوير العشوائيات بإعدادها و تنفيذها ‏كذا التعاون المشترك في مجال الخدمة والتنمية المجتمعية، والاشتراك في برامج مشتركة لتدريب ‏وتأهيل العمالة خاصة فى قطاعات التشييد والبناء، المرافق والبنية التحتية والمهن ذا الصلة ‏بالتطويرالحضاري والمجتمعى‎.‎



ويستهدف البروتوكول إعداد مشروعات ذات طابع التمويل المشترك لأهالي المناطق العشوائية و الترويج ‏لاشراك المصريين بالخارج في تمويلها، والتعاون على الترويج والتسويق لمجهودات تطوير ‏المناطق العشوائية والمساعدة على إتاحة الفرصة في تقديم عروض عن تجربة تطوير ‏العشوائيات في مصر بين الجاليات المصرية بالخارج.‏



من جانها قالت وزيرة الهجرة إن هذا البرتوكول يأتي ضمن إطر التعاون المشترك بين وزارتي ‏الهجرة والإسكان على عدد من المشروعات المشتركة التي تخدم مصالح المصريين بالخارج.

