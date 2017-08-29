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عقـــارات
بروتوكول بين شؤون المصريين والإسكان لمواجهة العشوائيات
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 12:34 م
وزير الهجرة
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وزير الهجرة
ولاء البري
وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع وزارة الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، بروتوكول تعاون بشأن التنمية المجتمعية ورفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب وذلك في حضور السفيرة نبيلة مكرم، وزير ة الهجرة، والدكتور صابر سليمان، بصفته مساعد الوزيرة لشئون التطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات.
ويتضمن البروتوكول التعاون في مجال الارتقاء بالتنمية المجتمعية والحضارية بالمناطق العشاوائية خاصة بالمحافظات المستهدفة بهدف تحقيق المردود المجتمعي المنشود وتوفير فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب بتلك المحافظات، بالإضافة للتنسيق والتعاون مع العلماء بالخارج لنقل خبرتهم العلمية والعملية في مجال تطوير العشوائيات، والتعاون المشترك في تنفيذ "مبادرة أهالينا"، والتي أطلقها السيد نائب وزير الإسكان والتطوير الحضري والعشوائيات، ووضع المحافظات الاكثر تصديرا للهجرة في أولويات العمل.
ويهدف البروتوكول إلى العمل علي تنفيذ مشروعات اقتصادية في القري المستهدفة بالتركيز على نموذج القرى ذات المنتج الواحد وفقا للدارسات التي قام صندوق تطوير العشوائيات بإعدادها و تنفيذها كذا التعاون المشترك في مجال الخدمة والتنمية المجتمعية، والاشتراك في برامج مشتركة لتدريب وتأهيل العمالة خاصة فى قطاعات التشييد والبناء، المرافق والبنية التحتية والمهن ذا الصلة بالتطويرالحضاري والمجتمعى.
ويستهدف البروتوكول إعداد مشروعات ذات طابع التمويل المشترك لأهالي المناطق العشوائية و الترويج لاشراك المصريين بالخارج في تمويلها، والتعاون على الترويج والتسويق لمجهودات تطوير المناطق العشوائية والمساعدة على إتاحة الفرصة في تقديم عروض عن تجربة تطوير العشوائيات في مصر بين الجاليات المصرية بالخارج.
من جانها قالت وزيرة الهجرة إن هذا البرتوكول يأتي ضمن إطر التعاون المشترك بين وزارتي الهجرة والإسكان على عدد من المشروعات المشتركة التي تخدم مصالح المصريين بالخارج.
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