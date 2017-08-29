100 مليون جنيه للانتهاء من 3 مشروعات أثرية

منطقة الأهرامات

❏ أبو العلا: تسليم مشروع هضبة الهرم فى ديسمبر



المال ـ خاص



قال وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إن الوزارة تعمل حالياً على الانتهاء من 3 مشروعات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المشروع الأول يتضمن إنشاء مخزن متحفى بالخارجة، بتكلفة 10 ملايين جنيه.



وأضاف أبو العلا لـ"المال"، أنه من المقرر افتتاح المخزن آواخر العام الجارى، متابعاً أن المشروع الثانى، تطوير متحف سوهاج بتكلفة 60 مليون جنيه، المقرر افتتاحه مارس المقبل.



يذكر أن متحف سوهاج يقام على مساحة 8700 متر مربع، ويتكون من طابقين، وميزانين، وبدروم، وعدة قاعات عرض رئيسية، وقاعة لكبار الزوار، وبهو لعرض الحرف اليدوية، التى تشتهر بها المحافظة، وحديقة تضم كافيتريا ومنافذ لبيع الكتب والنماذج الأثرية ومسرح صغير مكشوف.



ولفت رئيس القطاع إلى أن المشروع الثالث يشمل تطوير منطقة أبيدوس بسوهاج، بتكلفة تقدر بـ 30 مليون جنيه، الذى من المقرر افتتاحه مع أوائل العام المقبل، مشيراً إلى أن الوزاة المسئولة عن الصرف على تلك المشروعات من مواردها المالية.



ومنطقة أبيدوس معبد أثرى، ويشرف المعبد على منطقة تاريخية تسمى "قرية العرَّابة المدفونة"، وتُعتبر أبيدوس واحدة من أهم المناطق الأثرية فى مصر والعالم، وذلك لمركزها الدينى، والتاريخى فى عصور مصر القديمة، فهى تحتوى على مقابر ملوك مصر الأوائل، فى عهد الأسرتين الأولى والثانية، وبها آثار من الأسرة الـ 19.



وأكد أبو العلا أن الانتهاء من أعمال مشروع تطوير هضبة الهرم الأثرية خلال ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أنه صرف 185 مليون جنيه حتى الآن، على مراحل المشروع.



وأشار إلى أن المشروع يحتاج إلى 200 مليون جنيه للانتهاء منه بالكامل، بهدف تطوير منطقة التريض، وخدماتها، ونادى أبو الهول، وخط السير، ما وفرته رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً، بعد اعتمادها مبلغ مليار و 72 مليون جنيه، لاستكمال المشروعات الأثرية.



وكان مجلس الوزراء، وافق فى أبريل الماضى، على تقديم دعم مالى لوزارة الآثار، بقيمة مليار و72 مليون جنيه، بهدف الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية، بمنطقة هضبة الأهرامات، واستراحة الملك فاروق، وقصر البارون، وقصر الكسان، وقصر محمد على بشبرا، والمعبد اليهودى، والمتحف اليونانى الرومانى.



وتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير الأهرامات بـ 349 مليون جنيه، وتتولى وزارة السياحة توفير51 مليون جنيه، وهو إجمالى تكلفة إنشاء المبنى الإدارى، وبوابات التفتيش، ومركز الزوار، ومبنى الدفاع المدنى، ومنطقة التريض وخدماتها، ومدخل الفيوم، والسور المحيط بالمنطقة الأثرية، إلى جانب أعمال الطرق الداخلية والجراجات.



بدأ مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية عام 2009، وكان من المقرر الانتهاء منه فى 2012، ولكن التعثرات المالية لوزارة الآثار، على مدى الأعوام الماضية، أدت إلى عدم الالتزام بالجدول الزمنى.



يذكر أن منطقة الأهرامات حققت 47 مليون جنيه، إيرادات خلال العام الماضى، بزيادة 28 %، مقارنة بـ36.7 مليون جنيه، فى 2015 وفقاً لبيانات أطلعت عليها «المال»، و زار المنطقة نحو 1.572 مليون مصرى، وأجنبى خلال العام الماضى، مقارنة بـ1.347 مليون سائح فى 2015، بزيادة 16.7%.