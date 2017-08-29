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سيـــاســة
محاكمة 213 متهما من أنصار بيت المقدس 9 سبتمبر
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 11:53 ص
أنصار بيت المقدس
أخر الأخبار
أنصار بيت المقدس
نجوى عبد العزيز:
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" إلى جلسة ٩ سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.وأمرت المحكمة النيابة العامة بإحضار شهود الإثبات من 202 إلى 205 لسماع أقوالهم بالجلسة القادمة.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهمًا بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، إضافة إلى ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
الإخوان المسلمين
جماعة الإخوان
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