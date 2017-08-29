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الإسكندرية
تحويل برج العرب إلى مدينة صديقة للبيئة
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 11:40 ص
مدينة برج العرب
أخر الأخبار
مدينة برج العرب
معتز محمود
يسعى عدد من المستثمرين بمدينة برج العرب إلى تحويل المدينة إلى صديقة للبيئة بهدف النفاذ إلى أسواق عدد من الدول الخارجية التى تشترط بعض المعايير البيئية.
وقال هانى المنشاوى نائب رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب ، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة إن التفكير فى تحويل برج العرب إلى مدينة صديقة للبيئة «إيكو سيتى» بدأ فعليا بداية العام الماضى.
وأضاف لـ «المال» إن نجاح هذا المخطط يعنى تحول المدينة إلى اللون الأخضر على الخريطة العالمية للمدن، ما يعنى أنها تتحول لمدينة صناعية ذو بيئة سليمة ، لافتاً إلى أن بعض الدول تهتم بتلك المعايير كدول الأتحاد الأوربى ، والتى قد تقوم بزيادة واردتها من المنتجات الغذائية وغيرها المنتجة بالمدينة.
وأشار المنشاوى إلى أن المخطط يقوم على البدء فى تركيب الخلايا الشمسية أعلى المصانع بهدف توفير الطاقة المولدة وبيعها لشركة الكهرباء، كون الطاقة الشمسية لا تكون قادرة فى بعض الأحيان على تشغيل الثلاجات و المعدات والغلايات بشكل أمثل.
وكشف نائب رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب عن أنه تم التنسيق وعقد اجتماعات مع عدة جهات تضم مجلس الأمناء وجهاز المدينة، ومدينة الأبحاث العلمية، وجمعية المستثمرين ومركز تحديث الصناعة وجهاز شئون البيئة لعرض هذا المخطط الذى تم الاتفاق عليه، إلا أن هناك بعض العقبات التى تحول تطبيقة حاليا.
وأشار إلى أن أبرز تلك العقبات هى تعنت بعض الجهات الحكومية فى تلبية المطالب الضرورية لتسهيل تنفيذ المخطط، لافتاً إلى أن تفكير القطاع الخاص يختلف عن الجهات الحكومية.
وتابع: القطاع الخاص على اتصال بالعالم الخارجى ومتطلباته ويعى مصلحته جيداً، عكس بعض المسئولين الذين يتعاملون كموظفين.
البيئة
الإسكندرية
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