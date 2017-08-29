القوات المسلحة: نضخ يوميا نحو 250 طنا من اللحوم والسلع

الجهاز الوطني الجيش

بدور إبراهيم



أعطي الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، أوامره بقيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بضخ أكثر من 250 طن يومياً من اللحوم والسلع الغذائية والسلع التموينية، التي يتم انتاجها وتدبيرها بواسطة المزارع والشركات الوطنية التابعة للجهاز.



ووجه وزير الدفاع بحسب بيان بتوزيعها علي المواطنين بأسعار مخفضة من خلال 700 منفذ ثابت علي مستوي الجمهورية.



وأوضح البيان أن هذه الإجراءات "تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة بمشاركة كافة أجهزة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار".



وكشف البيان عن تدبير وتشغيل أكثر من 900 سيارة نقل مبردة مجهزة كمنافذ متحركة للعمل في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بنطاق القاهرة الكبري والمحافظات، لطرح المواد الغذائية بشكل نموذجي.



وأوضح البيان أنه خلال هذه المنافذ يتم عرض أسعار المنتجات على لوحة كبيرة واضحة للجمهور بالمنطقة المستهدفة ، وكتابة أرقام للهاتف لتلقي الشكاوي والمقترحات.



وتترواح الأسعار بالكيلو ما بين 60 جنيها للحوم، و31 جنيها للدواجن، و16 جنيها للجبن الأبيض، و19 جنيه للتر الزيت، فضلا عن فتح أكثر من 700 منفذ ثابت للمواطنين من العسكريين والمدنيين، والتي توفر كافة السلع والمنتجات الغذائية والتموينية في العديد من المحافظات.

