المتحدة للإسكان تقود تعاملات المسئولين بالبورصة نحو الشراء

الشركة المتحدة للإسكان والتعمير

مصطفى طلعت:



سيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، خلال جلسة تداولات أمس الإثنين، بقيادة شركة المتحدة للإسكان والتعمير، فيما سجلت السوق عملية بيع واحدة تخص شركة "جينيال تورز" المقيدة ببورصة النيل.



وذكر بيان منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، قيام مجلس إدارة شركة المتحدة للإسكان والتعمير بشراء، 100 ألف سهم، كما شملت العمليات الشرائية كلا من المنصورة للدواجن، وسيدى كرير للبتروكيماويات، و"جى بى أوتو".



يشار إلى أن السوق اختتمت تعاملات جلسة أمس على تباين، فقد صعد المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 0.78% عند 13013 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 0.55% ليصل إلى 695 نقطة، كما تراجع المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقًا بنسبة 0.27% إلى 1563 نقطة.