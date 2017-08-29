مسئول بالأهلى : وجود سعر واحد للدولار يطمئن المستثمرين

حازم حجازى

ياسمين فواز:



قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي ، اليوم الثلاثاء، إنه بعد تحرير سعر الصرف أصبح هناك سعر واحد للدولار بالبنك والسوق الموازية، مما أدى إلى طمأنة المستثمرين بالإقبال على الاستثمار، مبشرا بانخفاض سعر الدولار فى الفترة المقبلة ، خصوصا أن الاحتياطى النقدى الأجنبى تجاوز 36 مليار دولار، مما يعطى ثقة للمؤسسات الدولية .



وأكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح ولا توجد به طفرات عنيفة تقلق المستثمرين مما يطمئن أصحاب الأعمال بأن البيئة مستقرة، خاصة أن التصنيف الائتمانى للدولة تحسن .