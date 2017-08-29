المدن الذكية تسجل 7 تريليونات دولار عام 2021‎

نُزل للتكنولوجيا العقارية

خاص ـ المال:



ستعزز ابتكارات المدن الذكية في الشرق الأوسط من تداولات السوق العالمي للبيانات الكبيرة، التي من المتوقع نموها لتسجل 7 تريليونات دولار بحلول العام 2021، وفقاً لما أعلنته شركة «هيتاشي داتا سيستمز»، الرائدة عالمياً في عمليات التحول الرقمي، اليوم قبيل انطلاق فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» في دبي.



وتعمل دول منطقة الشرق الأوسط على توجيه استثماراتها نحو المدن الذكية، بهدف تعزيز كفاءة الهيئات الحكومية وخدمات المواطن، ولذلك تقوم هذه الحكومات بإطلاق مبادرات التحول الرقمي مثل مبادرات مدينة دبي الذكية، ورؤية الإمارات 2021، ورؤية السعودية 2030، ورؤية الكويت 2035 "الكويت الجديدة".



وتستعين المدن الذكية بأجهزة الاستشعار، والتجهيزات، ومواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بالشبكة في عصر إنترنت الأشياء، الذي سيشهد ارتباط 28 مليار جهاز بالشبكة، الأمر الذي من شأنه توليد فرص استثمارية في السوق العالمية للبيانات كبيرة تناهز قيمتها الـ 7 تريليون دولار، وفقاً لنتائج أحد التقارير الصادرة مؤخراً عن مجلة فوربس إنسايتس للاستشارات والأبحاث.



وفي هذ االصدد، قال توم بيغرومي، نائب رئيس الأسواق الصاعدة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «هيتاشي داتا سيستمز»: "شهدت المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط انطلاقة أولية مثيرة وهائلة قبل خمس سنوات، أما الآن فقد بدأت مرحلة التحول من تثبيت البنى التحتية للتكنولوجيا من أجل عصر إنترنت الأشياء، إلى عميات تحليل البيانات الكبيرة التي من شأنها تعزيز نمط الحياة المرتبط بحركة المرور، والرعاية الصحية، والطاقة".



ومن المتطلبات الجوهرية والضرورية لنجاح المدن الذكية، قيام الهيئات الحكومية بتبني منصات البيانات المفتوحة، التي تقوم بمشاركة البيانات على مستوى المدينة انطلاقاً من منصة موحدة. وقد بدأت الحكومات التطلعية في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسها حكومة كوبنهاغن في الدنمارك، بالاستثمار في مثل هذه المنصات، وذلك عبر منصة تبادل البيانات على مستوى المدينة City Data Exchange، التي تفرض رسوم على المؤسسات والمطورين للوصول إلى البيانات، واستخدامها.



وأضاف توم بيغروم قائلاً: "يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه قادة المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط في كسر الحواجز والعقبات التي تقف أمام مشاركة وتبادل البيانات ما بين القطاع العام، والخاص، والأكاديمي.



كما يحتاج قادة المدن الذكية أيضاً إلى رفع مستوى وكفاءة الموظفين، لدرجة أن يصبحوا علماء في مجال البيانات، ومطورين للتطبيقات، كي يتمكنوا من تحليل بيانات المدينة سعياً منهم لدفع عجلة نمو الابتكارات الاجتماعية، ولتوليد الإيرادات الرقمية الجديدة".



وعلى وجه الخصوص، أوصى السيد توم بيغروم المدن الذكية بنشر وتنفيذ مشاريع سريعة قادرة على توليد عوائد سريعة على الاستثمار، كالحد من استنزاف المرافق باستخدام أجهزة الاستشعار، والتخفيف من الإزدحامات المرورية من خلال دعم المركبات ذاتية التحكم، وتحويل سجلات المرضى إلى سجلات رقمية للارتقاء بمستوى قطاع الرعاية الصحية.



من جهةٍ أخرى، تشهد شركة «هيتاشي داتا سيستمز»، على امتداد منطقة الشرق الأوسط، طلباً قوياً على الحلول الإفتراضية التي تعمل على ربط مختلف أنواع البيانات ضمن منصة موحدة، ومن ثم تقوم بتوفير صور وخرائط في الزمن الحقيقي، إلى جانب رؤى تحليلية تتيح للعملاء اتخاذ القرارات بدرجة أفضل.



خلال أسبوع جيتكس للتقنية، سيتوفر خبراء «هيتاشي داتا سيستمز»، بمن فيهم توم بيغروم، لإجراء مقابلات شخصية لتسليط الضوء على موضوع المدن الذكية، وعمليات تحليل البيانات الضخمة.