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سيـــاســة
الرئيس يبدأ جولة آسيوية الأسبوع المقبل.. عناوين اليوم
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 10:36 ص
عناوين الصحف
أخر الأخبار
عناوين الصحف
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 29 أغسطس.
أخبار مصر
* الرئيس يبدأ جولة آسيوية الأسبوع المقبل.
* افتتاح «الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب»أكتوبر المقبل.
* الأمير خالد بن وليد آل سعود: أرغب فى الاستثمار بمصر ودعم المشروعات المتعثرة.
* التفاؤل يسود المنتخب الوطنى قبل التوجه إلى أوغندا اليوم.
* مشتريات الأجانب تدفع البورصة للارتفاع 3٫4 مليار جنيه.
*خفض الدولار الجمركى لـ 16 جنيها بداية سبتمبر المقبل.
*التفاؤل يسود المنتخب الوطنى قبل التوجه إلى أوغندا اليوم.
*نيبوشا مديرا فنيا للزمالك لموسمين مقابل 40 ألف دولار شهريا.
الأهرام
* السيسى يوجه جميع الوزارات بمتابعة تنفيذ أطر التعاون القائمة مع الصين.
* وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس بيلاروسيا.
* رئيس مجلس الوزراء يطالب بعدم توقف مشروعات تطوير الآثار بسبب نقص التمويل.
* السعيد: الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب فى جميع المجالات وتبدأ أكتوبر المقبل.
* نواب البرلمان : الأكاديمية ستؤهل جيلا قادرا على اتخاذ القرار.
* المتحدث العسكرى: مقتل 7 تكفيريين وتدمير 14 وكرا للعناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء.
* تخصيص أتوبيسات لنقل الحجاج للبيت الحرام على مدار الـيوم.
*الدكتور محمد الخياط لـ «الأهرام»:40 مليار جنيه حجم مشروعات الهيئة لإنتاج20% من الطاقة المتجددة.
* اليوم.. توزيع 200 ألف طالب بالمرحلة الأخيرة للتنسيق.
* الوطنية للصحافة تصدر قرارا بالتعيينات المؤقتة لمجالس إدارات المؤسسات القومية.
* القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسيا.
* وزير الصحة : 231 ألف قرار علاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام.
* الصحافة اليابانية تبرز زيارة قداسة البابا.
* «الإسكان»: سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة فى 19 مدينة جديدة.
* الملا يبحث مع رئيس شركة «سينوبك» زيادة الاستثمارات الصينية.
* التموين: طرح 4 آلاف طن لحوم سودانية طازجة بسعر 85 جنيها للكيلو.
* قابيل: لجنة لاشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
* 341 مليون جنيه صافى أرباح «إيجوث».
*12 ثانية تنقل «محمد صلاح» لآفاق جديدة.
*الإعلام الإنجليزى يتغنى بسرعته ويصفه بـ«الطائر الفرعونى».
الجمهورية
*رسالة السيسي إلي رئيس بيلاروسيا سلمها شكري.
* توكاشينو: مصر شريكنا الأول.. ونقدر جهود الرئيس والإصلاحات الاقتصادية.
* شكري: القاهرة تتطلع لإنجاز المنطقة الحرة مع الاتحاد الأوراسي.
* نطالب قطر بتصحيح المسار.. والتوقف عن دعم الإرهاب.
* رئيس بعثة الحج: أدعوا لمصر.. ربنا يحفظها من كل سوء.
* الرئيس يهتم بأسر الشهداء.. وأرواح “الأبطال” وسام علي صدورنا.
* “التضامن” تستعد لتصعيد الحجاج لعرفات.
* العيد.. ينتشل الأوكازيون من الخسائر.
* 20% زيادة في مبيعات الملابس.. والتخفيضات ترتفع لـ 70%.
* تجار الاسكندرية يشكون من الركود.
* الحياة تعود لمشروع البتلو.
* الجزارون: انتظروا انخفاض أسعار اللحوم للنصف.
* الزراعة: ممنوع ذبح الإناث والعجول أقل من 400 كيلوجرام.
* شاكر عقب اجتماعه وقيادات سيمنس:الالتزام بتشغيل أكبر مشروع للطاقة في العالم.
* الانتهاء من خطوط النقل وورش الصيانة .. ومركز تدريب عالمي.
* سعفان: تدريب ورعاية مليون عامل “غير منتظم”.
* آليات لربط البحث العلمي بالصناعة.
* تعاون “مصري – صومالي” في الزراعة والثروة الحيوانية.
* مزرعة نموذجية مشتركة في مقديشيو وزيادة التبادل التجاري.
* ثالثة تنسيق.. خلال 48 ساعة.
* 186 ألف طالب سجلوا الرغبات وتقليل الاغتراب بعد العيد.
* استجابة لـ “الجمهورية” صرف حافز الإثابة لـ 15 ألف معلم بالقاهرة الجديدة.
* “الطريق لكأس العالم بروسيا 2018” .
* كتيبة الفراعنة تتحرك اليوم لتحطيم الأوناش.
* صفوفنا “تمام”.. الجاهزية “مرتفعة”.. ومحاصرة لجواسيس الاوغندي.
أخبار مصر
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