الرئيس يبدأ جولة آسيوية الأسبوع المقبل.. عناوين اليوم

عناوين الصحف

متابعات:



تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 29 أغسطس.



أخبار مصر



* الرئيس يبدأ جولة آسيوية الأسبوع المقبل.



* افتتاح «الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب»أكتوبر المقبل.



* الأمير خالد بن وليد آل سعود: أرغب فى الاستثمار بمصر ودعم المشروعات المتعثرة.



* التفاؤل يسود المنتخب الوطنى قبل التوجه إلى أوغندا اليوم.



* مشتريات الأجانب تدفع البورصة للارتفاع 3٫4 مليار جنيه.



*خفض الدولار الجمركى لـ 16 جنيها بداية سبتمبر المقبل.



*التفاؤل يسود المنتخب الوطنى قبل التوجه إلى أوغندا اليوم.



*نيبوشا مديرا فنيا للزمالك لموسمين مقابل 40 ألف دولار شهريا.



الأهرام



* السيسى يوجه جميع الوزارات بمتابعة تنفيذ أطر التعاون القائمة مع الصين.



* وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس بيلاروسيا.



* رئيس مجلس الوزراء يطالب بعدم توقف مشروعات تطوير الآثار بسبب نقص التمويل.



* السعيد: الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب فى جميع المجالات وتبدأ أكتوبر المقبل.



* نواب البرلمان : الأكاديمية ستؤهل جيلا قادرا على اتخاذ القرار.



* المتحدث العسكرى: مقتل 7 تكفيريين وتدمير 14 وكرا للعناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء.



* تخصيص أتوبيسات لنقل الحجاج للبيت الحرام على مدار الـيوم.



*الدكتور محمد الخياط لـ «الأهرام»:40 مليار جنيه حجم مشروعات الهيئة لإنتاج20% من الطاقة المتجددة.



* اليوم.. توزيع 200 ألف طالب بالمرحلة الأخيرة للتنسيق.



* الوطنية للصحافة تصدر قرارا بالتعيينات المؤقتة لمجالس إدارات المؤسسات القومية.



* القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسيا.



* وزير الصحة : 231 ألف قرار علاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام.



* الصحافة اليابانية تبرز زيارة قداسة البابا.



* «الإسكان»: سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة فى 19 مدينة جديدة.



* الملا يبحث مع رئيس شركة «سينوبك» زيادة الاستثمارات الصينية.



* التموين: طرح 4 آلاف طن لحوم سودانية طازجة بسعر 85 جنيها للكيلو.



* قابيل: لجنة لاشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية.



* 341 مليون جنيه صافى أرباح «إيجوث».



*12 ثانية تنقل «محمد صلاح» لآفاق جديدة.



*الإعلام الإنجليزى يتغنى بسرعته ويصفه بـ«الطائر الفرعونى».



الجمهورية



*رسالة السيسي إلي رئيس بيلاروسيا سلمها شكري.



* توكاشينو: مصر شريكنا الأول.. ونقدر جهود الرئيس والإصلاحات الاقتصادية.



* شكري: القاهرة تتطلع لإنجاز المنطقة الحرة مع الاتحاد الأوراسي.



* نطالب قطر بتصحيح المسار.. والتوقف عن دعم الإرهاب.



* رئيس بعثة الحج: أدعوا لمصر.. ربنا يحفظها من كل سوء.



* الرئيس يهتم بأسر الشهداء.. وأرواح “الأبطال” وسام علي صدورنا.



* “التضامن” تستعد لتصعيد الحجاج لعرفات.



* العيد.. ينتشل الأوكازيون من الخسائر.



* 20% زيادة في مبيعات الملابس.. والتخفيضات ترتفع لـ 70%.



* تجار الاسكندرية يشكون من الركود.



* الحياة تعود لمشروع البتلو.



* الجزارون: انتظروا انخفاض أسعار اللحوم للنصف.



* الزراعة: ممنوع ذبح الإناث والعجول أقل من 400 كيلوجرام.



* شاكر عقب اجتماعه وقيادات سيمنس:الالتزام بتشغيل أكبر مشروع للطاقة في العالم.



* الانتهاء من خطوط النقل وورش الصيانة .. ومركز تدريب عالمي.



* سعفان: تدريب ورعاية مليون عامل “غير منتظم”.



* آليات لربط البحث العلمي بالصناعة.



* تعاون “مصري – صومالي” في الزراعة والثروة الحيوانية.



* مزرعة نموذجية مشتركة في مقديشيو وزيادة التبادل التجاري.



* ثالثة تنسيق.. خلال 48 ساعة.



* 186 ألف طالب سجلوا الرغبات وتقليل الاغتراب بعد العيد.



* استجابة لـ “الجمهورية” صرف حافز الإثابة لـ 15 ألف معلم بالقاهرة الجديدة.



* “الطريق لكأس العالم بروسيا 2018” .



* كتيبة الفراعنة تتحرك اليوم لتحطيم الأوناش.



* صفوفنا “تمام”.. الجاهزية “مرتفعة”.. ومحاصرة لجواسيس الاوغندي.