الحكومة تسعى لتخصيص 300 مليون جنيه لمشروع البتلو

منى محرز نائب وزير الزراعة

❐ محرز: صرف 100 مليون من المرحلة الأولى.. وننتظر 250 مليونًا أخرى



محمد مجدى والصاوى أحمد



تعتزم الحكومة تخصيص 300 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى المعروف بإحياء البتلو، وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعد بتوفير المبلغ.



يشار إلى أن وزارة الزراعة أطلقت مطلع شهر يونيو الماضى مشروع إحياء عجول البتلو لزيادة الإنتاجية، وخصصت الحكومة - ممثلة فى وزارة المالية - 350 مليون جنيه لصالح «الزراعة» كدفعة أولى لتمويل المشروع، تمثل قرضًا دوّارًا بفائدة %2.5 خلال أول 6 أشهر، و%5 بانتهاء العام، على أن يتم سداده خلال عام عبر المستفيدين من الشباب وصغار المربين.



وقالت منى محرز، فى تصريحات لـ«المال»، إن المرحلة الأولى شملت صرف 100 مليون جنيه قروضًا لنحو 618 مستفيدًا، بلغت نسبة استفادة السيدات منهم %40، والشباب %60، موضحة أن «الزراعة» تنتظر تسلم الـ250 مليون جنيه المتبقية من وزارة المالية، لصرفها على الطلبات الجديدة.



وأضافت أن هناك مشروعًا موازيًا لمشروع البتلو جارٍ تنفيذه يسمى «سد الفراغات»، بهدف التوسع فى إنشاء حظائر الماشية فى الأماكن الخالية من المزارع.



يشار إلى أن القرض الواحد من مشروع البتلو، يتوزع بين 10 آلاف جنيه للمستفيد لشراء رؤؤس الماشية و5 آلاف جنيه للعلف المستخدم فى التسمين، وذلك بحد أقصى 400 ألف جنيه فقط لصغار المربّين، و2 مليون جنيه للشركات، من إجمالى 350 مليون جنيه تمثل حجم ميزانية المرحلة الأولى من مشروع إعادة إحياء مشروع البتلو التى رصدتها الحكومة.



وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة أن مصر تهدر نحو 650 ألف كيلو جرام من اللحوم سنوياً، نتيجة ذبح الماشية فى سن صغيرة، بأوزان لا تتجاوز 120 كيلوجراما، فى حين أن وزن الرأس من الممكن أن يصل إلى 250 - 350 كيلوجرامًا، كحد أدنى بعد تطبيق مشروع البتلو.



وتستورد مصر نحو 135 ألف طن كبدة، و600 ألف طن لحوم مجمدة ومبردة و150 ألف رأس ماشية حية فى المتوسط سنويا، فيما يبلغ الإنتاج المحلى حوالى 50 ألف رأس حسب بيانات وزارة الزراعة.