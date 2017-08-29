ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1100 رأس ماشية حية

جمارك بورسعيد 99



أمانى العزازى



أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة اللبنانية TALIA القادمة من مولدوفا، والتى يبلغ طولها 92 مترًا، والغاطس 4.5 متر، وذلك لتفريغ 1100 رأس ماشية حية بالميناء.



وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه جارٍ تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء، وعمليات التفريغ على الأرصفة.