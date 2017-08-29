أموك تدرس تكرير المازوت باستثمارات 500 مليون دولار

عمرو مصطفى

❐ الشركة تطرح مناقصة عالمية لتطوير وحدة السولار أواخر سبتمبر



مصطفى طلعت



تخطط شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، لتنفيذ مشروع لتكرير المازوت، وتحويله إلى منتج عالى القيمة باستثمارات 500 مليون دولار.



وقال عمرو مصطفى، رئيس مجلس إدارة «أموك» إن المشروع لا يزال فى مرحلة الدراسات الفنية الأولية، وأن مجلس إدارة الشركة سيبت فيه بنهاية العام الحالي.



وأكد - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن المشروع يأتى تزامنا مع خطط الحكومة التى تستهدف أن تصبح مصر خالية من المازوت، عبر تحويله إلى منتجات أخرى بحلول عام 2021.



وفى السياق ذاته، أوضح «مصطفى» أن شركته تخطط لطرح مناقصة، بنهاية شهر سبتمبر المقبل، على الشركات العالمية لتقديم عروض تطوير وحدة السولار بالشركة، بتكلفة استثمارية مبدئية حوالى 50 مليون دولار.



وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير الوحدة أواخر 2019، لزيادة قدرتها وإنتاج السولار بالمواصفات القياسية العالمية، وتقليل التكلفة الاقتصادية، موضحا أن تمويل المشروع سيتم عبر زيادة رأس المال، بالإضافة إلى التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية من الصادرات.



وكشف «مصطفى» أن شركته تمكنت من فتح أسواق تصديرية فى عدد من الدول أهمها المكسيك خلال الفترة الأخيرة، للاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف، متوقعا تصدير شموع ومازوت بنحو 85 مليون دولار، بنهاية العام المالى الحالى، بواقع 50 إلى 55 مليون دولار شموع، و3 - 4 شحنات مازوت بنحو 30 مليون دولار.



وأشار إلى أن «أموك» تمكنت من زيادة صادرات خام المازوت، وصدرت بالفعل شحنتين بحجم 65 ألف طن، بقيمة 16 مليون دولار، خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين، متوقعا زيادة حصيلة التصدير من المازوت خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، مع الانخفاض المتوقع لاستهلاك الخام المحلى خلال الشتاء.



وتوقع بدء التداول على أسهم الشركة لشهادات إيداع دولية «GDR» خلال شهرين، مشيرا إلى طرح نسبة فى حدود %10، تخص «الأهلى كابيتال» القابضة المساهم بنحو %25 من رأسمال الشركة.



يذكر أن مجلس إدارة «أموك» وافق فى فبراير الماضى، على طرح شهادات «GDR» وتعاقد مع «بنك أوف نيويورك» لإصدارها ببورصة لندن، واسند مهمة الاستشارات القانونية لمكتب «ماكينزى».



ويبلغ رأس مال «أموك» المرخص به 2 مليار جنيه، والمصدر والمدفوع 861 مليون جنيه، ويتصدر هيكل الملكية شركة «الأهلى كابيتال» بواقع %25.3، وشركة الإسكندرية للبترول %20، وشركة مصر المالية للاستثمارات %8.6.