مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين الاثنين 28 أغسطس

وكالات:





أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.





وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 27ر5 نقطة، أو 02ر0%، ليصل إلى 4ر21808 نقطة.





وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 19ر1 نقطة، أو 05ر0%، ليصل إلى 24ر2444 نقطة.



