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بورصة وشركات
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين الاثنين 28 أغسطس
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 02:35 ص
الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة
أخر الأخبار
الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة
وكالات:
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 27ر5 نقطة، أو 02ر0%، ليصل إلى 4ر21808 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 19ر1 نقطة، أو 05ر0%، ليصل إلى 24ر2444 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 37ر17 نقطة، أو 28ر0%، ليصل إلى 02ر6283 نقطة.
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