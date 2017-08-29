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نقل وملاحة
جمارك الدخيلة تضبط كمية من أقراص الكيبتاجون
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 12:40 ص
ميناء الدخيلة للحاويات
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ميناء الدخيلة للحاويات
مها أبوودن:
تمكنت الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة صالح عبد القوى بالتنسيق مع مباحث المخدرات ومباحث الأموال العامة من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكيبتاجون المخدر الممنوع إستيرادة طبقا لجداول المخدرات، ووفقا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
وتم الضبط بناء على مذكرة سرية مشتركة مقدمة للدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك من الإدارة العامة لحركة الدخيلة ومباحث المخدرات ومباحث الأموال العامة بورود معلومات عن إعتزام شركة إستيراد كمية كبيرة من الأصناف الممنوعة والمخالفة داخل مشمول حاوية 40 قدم رقم Trlm 6500546 قادمة من ميناء روتردام بهولندا والصف طبقا للمستندات لوط ماكينات تصوير وثلاجات مستعملة.
وتم تشكيل لجنة جمركية للتفتيش، وبتفتيش الحاوية تبين وجود 20 ماكينة تصوير الوان وبكل منها صندوق معدنى مخبأة بطريقة يصعب اكتشافها داخل الجزء الخاص بريسيفر الألوان الخاص بأحبار بالماكينة عن طريق عمل صندوق معدنى بحجم ريسيفر الألوان ووضع الغلاف علية من خارج على الصندوق ليبدو طبيعيا وبكل صندوق 22 كيلو بوزن إجمالى حوالى 220 كيلو من أقراص الكيبتاجون المخدر.
قرر طارق فهمى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى وإخطار الجهات الأمنية.
مصلحة الجمارك
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