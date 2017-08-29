أكاديمية الشباب.. محاولة لعلاج الترهل الإداري

سلوى عثمان:





بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2017، بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، تصاعدت ردود الأفعال حول جدواها وأهميتها على المستويين السياسي والإدارى للدولة فى الفترة القادمة.





من جهته، أكد كريم السقا ، عضو لجنة العفو الرئاسي ، وأحد الشباب المشاركين بمؤتمرات الشباب، لـ " المال" على أن قرار إنشاء الأكاديمية سينعكس على جميع مناحى الحياة فى مصر وليس الحياة السياسية فقط.





وأشار إلى أن هذا الصرح كان أحد مطالب الشباب ليكون لهم مكانا لتأهيلهم على القيادة والمهارات الادارية والتنفيذية والسياسية.





وأضاف السقا أن التجربة سيتم تفعيلها على غرار "المدرسة الإدارة العليا الفرنسية " التي تعد من اهم الاكاديميات لانتاج النخبة السياسية الفرنسية، وهكذا فمن المتوقع أن يكون للإكاديمية أثر كبير في تكوين رأس مال بشري ينعكس على السياسة و الاقتصاد و التنمية فى مصر.





وأكد السقا أن الاكاديمية ستتسع لجميع شباب مصر، كما سيكون هناك فرصة للشباب فوق سن الثلاثين للمشاركة ضمن صفوفها، مشيرا إلى ان هذه الأكاديمية كانت مطلبا من مطالب الشباب للرئيس السيسي في مؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ.





ومن جانبه، أوضح كريم نور الدين، الباحث في علم الادارة المحلية والمنسق العام لحملة " المحليات للشباب " ، لـ " المال " أن القرار الجمهورى بإنشاء هذه الأكاديمية من شأنه خلق كوادر شبابية تستطيع الإندماج مع الجهاز الإدارى للدولة ، وهو ما سيجعل هناك حراك سياسي واعادة خلق للأحزاب السياسية فى مرحلة لاحقة.





وأضاف نور الدين أن ما يهم المصريين الأن أكثر من وجود مناخ سياسي حقيقي هو السيطرة الترهل الذي اصاب الجهاز الإدارى ، مشيرا الى أن خريجي هذه الأكاديمية لو استطاعوا إحياء هذا الجهاز فسيصبحون بالتبعية كوادر سياسية لها شعبية.





وأوضح نور الدين أن هذه الأكاديمية ستكون على غرار المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا ، وهى التى أخرجت كبار الساسة والرؤساء الفرنسيين ، كما أشار إلى أن الإعلان عن تبعيه الاكاديمية للرئيس السيسي مباشرة سيخلق حالة من الثقة لدى الشباب نظرا لانه يعني ان الرئيس ينفذ ما وعد به بمؤتمرات الشباب السابقة ، مؤكدا على أن الاكاديمية تهدف الى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة ، والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.





وتحدث نور الدين عن أهمية تلبية الشباب لهذه الدعوة والتقدم للمشاركة فى الدراسة بهذه الأكاديمية وهو ما سيقوم به شباب حملة " المحليات للشباب" بعد الأعلان عن تفاصيل المشاركة.





أما المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، فأشاد بقرار الرئيس مؤكدا اه يعد خطوة تعزز من مساع النهوض بالشباب وزيادة ثقل قدراتهم وكفاءتهم، وتثبت بما لايدع مجال للشك أن الدولة تكرس كل مجهوداتها لوضع الشباب علي الطريق الصحيح، وتوضح مدى ايمان الرئيس بقيمة الشباب.





وأشار رئيس الحزب إلى أن الشباب يتمتع بمجموعة فريدة من الايجابيات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم تكن متاحة له في السابق، حيث كرست له الدولة مؤتمرًا شهريًا يحضره كل الوزراء والمسئولين لمحاوراتهم وتقديم تطلعاتهم وأفكارهم، ووفرت له برنامجًا رئاسيًا لتأهيله وثقل قدراته، قائلًا:" نحن كحزب شبابي ولد من رحم ثورة 30 يونيو وجدنا ضالتنا في "السيسي".





و كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اصدر القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2017 ، اليوم ، بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.





ومن المقرر أن تبدأ الأكاديمية عملها اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر المقبل، ويأتى إنشاء الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ نوفمبر 2016، والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وتتبع الأكاديمية رئيس الجمهورية مباشرة، ويكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة المالية، والمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من الشخصيات ذوى الخبرة.



