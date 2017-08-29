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اقتصاد وأسواق
إحباط تهريب 165 طن رصاص خام من جمارك دمياط
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 12:14 ص
دمياط للحاويات
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دمياط للحاويات
مها أبوودن:
تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الرصاص الخام، بالمخافة للقانون، وللتهرب من سداد رسم الصادر.
تمت عملية الضبط بناء على إخبارية من الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، بمحاولة شركة تصدير، تهريب أصناف مخالفة للمستندات إلى تايلاند، داخل 6 حاويات، ووضع كمية كبيرة من الرصاص الخام.
ووزنت الكمية المضبوطة 164.950 طن، وحسب الرسوم المقررة يسدد على الطن 6000 جنيه.
اقتصاد وأسواق
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