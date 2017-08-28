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استثمار
الجامعات البريطانية تستقبل 3 طلاب أزهريين
الإثنين 28 أغسطس 2017 10:55 م
جون كاسن سفير بريطانيا 556
أخر الأخبار
جون كاسن سفير بريطانيا 5569
هاجر عمران
أقامت السفارة البريطانية، مساء اليوم، حفلا لتوديع 3 طلاب من خريجى جامعة الأزهر لدراسة الدكتوراه فى الجامعات الإنجليزية بحضور عدد من ممثلى الأزهر ومسئولى السفارة.
وقال جون كاسن، السفير البريطانى، خلال كلمته بالمؤتمر الذى عقدته السفارة بهذه المناسبة منذ قليل: نحتفل اليوم بمرور 20 عاما منذ بداية الشراكة بين الأزهر والحكومة البريطانية التى شهدت إرسال مئات الآلاف من المصريين للدراسة فى بريطانيا.
وأضاف أن بلاده تطلق الأسبوع المقبل منح دراسة الطلاب الـ 3 للسنة الثانية على التوالى، مشيرا إلى أنه عمل بجد لتعزيز أعداد طلاب الأزهر الذين يدرسون عبر المنح فى الجامعات البريطانية بعد عقد اجتماع مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر فى أول اجتماع لهما بعد توليه منصب سفير بريطانيا فى مصر.
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