جهاز برج العرب يطلب ١٥٠ سيارة أجرة للعمل بالمدينة

جهاز برج العرب

محمود زكي



كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة وتنمية برج العرب الجديدة، أنه جارٍ التنسيق وطلب ١٠٠ سيارة أجرة للعمل داخل المدينة، وذلك لخدمة الأحياء والمنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى إنهاء ظاهرة التوكتوك المنتشرة بالمدينة، بالإضافة إلى تشيغل ٥٠ سيارة بنظام التاكسي داخل المدينة، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة في التنقل لدى المواطنين.



وأضاف في تصريحاته للمال أنه جار الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي الثالث بالمدينة، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجاورتين بالحي الثاني.



وأكد أنه تم تنفيذ قرارين وزاريين بإزالة التعديات على مساحة 40 فدانًا، كما تم تنفيذ إزالة فورية للتعديات على مساحة 40 فدانًا، ليكون إجمالى ما تم استرداده ٨٠ فدانًا داخل الأحياء المخططة في يوم واحد.