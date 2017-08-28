برلماني يطالب باستمرار ملاحقة الأمن لتجار المخدرات

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز



أشاد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بدور رجال الشرطة الشرفاء ومجهوداتهم في القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم 35 ألف قرص مخدر بمنطقة العمرانية في الجيزة، كما توجه بالتحية للواء هشام عراقي مدير أمن الجيزة، وللرائد محمد داود رئيس مباحث قسم العمرانية وقطاع الأمن العام لدورهم الكبير في تتبع الجناه وتقنين الإجراءات ليتم القبض عليهم في حالة تلبس.



وأكد "فؤاد" أهمية تواجد رجال الشرطة بالشارع لتعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الوطن وسلامة ثروة الحقيقية وهم الشباب مستقبل الأمة، والقضاء على أعداء الوطن ممن يدمرون عقول الشباب ويستهدفون خلق شباب مغيب.



وطالب "فؤاد" بضرورة الاستمرار في ملاحقة العناصر الإجرامية، وتجار المخدرات في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة مع انتشار ظاهرة تجارة وإدمان المخدرات خاصة بين فئات الشباب والتي تكلف الدولة ملايين الجنيهات لعلاجهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وأضاف أنه ينبغي على وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف حملات توعية الشباب بأضرار المخدرات، بالإضافة إلى استمرار وتكثيف جهود وزارة الداخلية في القضاء على رؤساء الفساد للقضاء على هذه الآفة التي تؤرق الأهالي وتزيد من أعبائهم وقلقهم على ذويهم.