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سيـــاســة
المستقلة للسكة الحديد: تقدم شركات أجنبية بعروض للتطوير
الإثنين 28 أغسطس 2017 09:36 م
السكة الحديد
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السكة الحديد
إيمان عوف
أكد عادل عدلي، القائم بأعمال رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالسكة الحديد، أن هناك عرضين من شركات أجنبية للقيام بتطوير خط وجه بحري وقبلي على أن يتم ذلك بالتشارك بين الشركات وهيئة السكة الحديد.
وأشار القائم بأعمال رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالسكة الحديد، إلى أن هناك أعطالا في جهاز الـ atc المسئول عن التحكم الآلي في السرعة الخاصة بالقطارات، وأن تلك النسبة تتجاوز الـ90% من القطارات.
وأوضح أن السائقين اعترضوا على تلك الأعطال الفنية لأنهم هم من يدفعون ثمنها إذا حدثت أي حادثة.
ومن جانبه، قال عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للسكة الحديد، إن الأزمة والتوتر الذي كان بالسكة الحديد الأسبوع الماضي انتهت، بعد قيام الهيئة بتوفير قطع غيار جديدة لغالبية القطارات التي كانت في حاجة لذلك، وأن قوة العمل عادت بنسبة 95%، والهيئة في استعداد تام لاستقبال العيد بما يزيد عن 20 قطارا قوة إضافية.
السكك الحديدية
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